Alertă pe litoral. Mai multe gropi s-au format la mal, iar scăldatul a fost interzis. Salvamarii au înroșit fluierele

Stiri Diverse
12-08-2025 | 14:13
Este arborat steagul roșu pe litoral, din cauza valurilor mari, dar și a gropilor care s-au format la mal. Toate echipajele de salvamari sunt în alertă și niciun turist nu are voie să intre în apă la o adâncime care trece de genunchi.

autor
Yvette Mîrza

Vântul s-a mai domolit puțin, însă marea este în continuare agitată, cu valuri mari și curenți foarte puternici. Steagul roșu a fost arborat încă de la primele ore ale dimineții, și scăldatul este strict interzis. Salvamarii fluieră încontinuu și îi avertizează pe turiști.

De altfel, steagul roșu a fost arborat în toate stațiunile de pe litoralul românesc, de la Mamaia, până la Vama Veche.

Deși este arborat steagul roșu și scăldatul este interzis, în Eforie Nord sunt foarte mulți turiști în apă care ignoră, efectiv, avertismentele salvamarilor și se distrează în valuri.

Salvamarii au înroșit fluierele, marți, îi avertizează și încearcă să îi scoată pe turiști din apă, însă nu au ce să facă.

