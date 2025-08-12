Alertă pe litoral. Mai multe gropi s-au format la mal, iar scăldatul a fost interzis. Salvamarii au înroșit fluierele

Este arborat steagul roșu pe litoral, din cauza valurilor mari, dar și a gropilor care s-au format la mal. Toate echipajele de salvamari sunt în alertă și niciun turist nu are voie să intre în apă la o adâncime care trece de genunchi.

Vântul s-a mai domolit puțin, însă marea este în continuare agitată, cu valuri mari și curenți foarte puternici. Steagul roșu a fost arborat încă de la primele ore ale dimineții, și scăldatul este strict interzis. Salvamarii fluieră încontinuu și îi avertizează pe turiști.

De altfel, steagul roșu a fost arborat în toate stațiunile de pe litoralul românesc, de la Mamaia, până la Vama Veche.

Deși este arborat steagul roșu și scăldatul este interzis, în Eforie Nord sunt foarte mulți turiști în apă care ignoră, efectiv, avertismentele salvamarilor și se distrează în valuri.

Salvamarii au înroșit fluierele, marți, îi avertizează și încearcă să îi scoată pe turiști din apă, însă nu au ce să facă.

Marea este agitată, valurile sunt mari și curenții sunt foarte puternici. Tocmai de aceea oamenii nu ar trebui să stea în apă. Și o altă problemă aici, în stațiunea Eforie Nord, sunt gropile care s-au format din cauza curenților puternici.

Pe fundul mării, ele au chiar și un diametru de doi-trei metri, sunt adânci de doi metri și pot fi foarte periculoase pentru turiști.

Cu toate acestea, sunt și foarte mulți copii care sunt lăsați să intre în apă cu tot felul de saltele gonflabile sau cu colace.

