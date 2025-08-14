Zeci de turişti de pe litoral, consultaţi gratuit de medici: „În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia”

14-08-2025 | 12:35
valuri litoral

Zeci de turişti aflaţi, în aceste zile, în concediu pe litoralul românesc, inclusiv copii, sunt consultaţi gratuit de către medici dermatologi, endocrinologi, pneumologi şi pediatri.

Claudia Alionescu

Acţiunea are loc în cadrul campaniei de prevenţie şi educaţie „Asumă-ţi să fii sănătos”, mulţi dintre participanţi fiind surprinşi să afle că, deşi se simt bine, prezintă risc pentru anumite boli. 

Campania a început în 2021, când a crescut numărul cazurilor de cancer cutanat din cauza expunerii prelungite şi fără protecţie la soare.

Cancerul de piele este cel mai frecvent la populaţia cu piele de culoare deschisă, specialiştii estimând că, în următorul sfert de secol, numărul acestui tip de cancer va creşte cu 40%, potrivit medicilor. 

Datele colectate în ultimii patru ani ai campaniei, iniţiate de UMF „Carol Davila” din Bucureşti, arată că aproape trei sferturi dintre cei evaluaţi erau supraponderali sau obezi, iar aproape jumătate aveau hipertensiune arterială, rezultatele fiind şi mai îngrijorătoare la persoanele de peste 45 de ani.

Un medic rezident afirmă că sistemul sanitar din România are nevoie de educaţie şi prevenţie.

În acest an, consultaţiile au inclus, în premieră, afecţiunile pulmonare, iar la anul va fi inclusă şi urologia.

Începând de luni şi până în 16 august, 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri şi pneumologi acordă consultaţii gratuite în staţiunile din sudul litoralului, în corturile special amenajate şi puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale.

Unde vă puteți consulta gratuit pe plajă

Astfel, zonele unde se desfăşoară aceste consultaţii sunt: Olimp – plaja Hotel Meduza, Neptun – plaja în zona punctului Salvamar, Jupiter – plaja Hotel Hercules, Saturn – plaja lângă punctul SMURD, Mangalia – plaja în zona punctului Salvamar.

Campania susţinută de Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Bucureşti a debutat în urmă cu cinci ani, pe fondul creşterii numărului de cazuri de cancer cutanat, cauzat de expunerea la soare, prelungită şi fără protecţia adecvată.

Rezultatele acestor campanii arată că, în intervalul 2021–2024, 16.550 de turişti aflaţi în vacanţă pe litoral au beneficiat de consultaţii gratuite, dar şi că oameni care se ştiau sănătoşi au fost trimişi pentru investigaţii suplimentare, având risc de boli de piele, endocrine sau respiratorii, dar şi obezitate sau boli de nutriţie, în special în cazul copiilor.

Datele colectate în cadrul campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos!”, din aceşti ani, au arătat că 67,37% dintre participanţii evaluaţi erau supraponderali sau obezi, iar peste 50% dintre femei şi peste 40% dintre bărbaţi aveau o circumferinţă abdominală crescută.

De asemenea, 42% dintre participanţi aveau hipertensiune arterială, 13,37% dislipidemie şi 7,71% diabet zaharat de tip 2.

La persoanele de peste 45 de ani, procentele sunt şi mai îngrijorătoare: 52% hipertensivi, peste 18% cu dislipidemie şi peste 10% cu diabet zaharat de tip 2, a explicat rectorul UMF.

„Sistemul sanitar din România are nevoie de educaţie şi prevenţie”

Zilnic, medicii UMF trimit la specialişti adulţi şi copii cu reale probleme de sănătate, cele mai multe fiind legate de obezitate şi hipertensiune, dar şi de probleme respiratorii, în strânsă legătură cu fumatul.

Un medic rezident pneumolog spune că, în România, lipsesc educaţia medicală şi prevenţia şi că, în acest context, salută iniţiativa Universităţii bucureştene de Medicină.

Sistemul sanitar din România are nevoie de educaţie şi prevenţie, aşa că iniţiativa UMF este salutară. În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia. Eu încerc, la cabinet, să fac asta şi am rezultate, dar societăţile şi UMF-urile sunt mai puternice. Mulţi oameni se cred sănătoşi, dar, după ce fac consultaţiile de specialitate, se necăjesc aflând că trebuie să meargă la medic”, afirmă Adam Andrei, medic rezident pneumolog.

Acesta adaugă că oamenii trebuie să conştientizeze faptul că fumatul, expunerea la noxe, terenul atopic al pacientului sau somnul inadecvat pot provoca disfuncţii respiratorii.

Medicul recomandă turiştilor să nu fumeze, să aibă grijă la mediul unde lucrează şi să meargă, măcar o dată pe an, la pneumolog pentru investigaţii suplimentare, cum ar fi radiografii sau spirometrii.

În ceea ce priveşte cancerul de piele, medicii participanţi la campanie consideră că este o problemă importantă de sănătate publică, fiind cel mai frecvent cancer la populaţia cu piele de culoare deschisă.

Incidenţa bolii este în continuă creştere, în contextul creşterii duratei de viaţă, îmbătrânirii populaţiei şi expunerii prelungite şi fără protecţie la soare, potrivit medicilor. 

O treime din cancerele diagnosticate în întreaga lume sunt cancere cutanate, potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Depistarea precoce este principala modalitate de reducere a morbidităţii, mortalităţii şi costurilor economice şi sociale ale cancerelor cutanate.

Se estimează că, în următorii 25 de ani, numărul de cancere cutanate va creşte cu 40%”, a explicat dr. Alin Codruţ Nicolescu, preşedintele Societăţii Române de Dermatologie.

Medicul spune că ultimele studii internaţionale arată că, mai ales pe zonele cu sensibilitate şi leziuni, trebuie aplicate 2 mg de cremă de fotoprotecţie, adăugând totodată că prevenţia este diferită în funcţie de tipurile de piele.

La ediţiile anterioare ale campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos!”, medicii pediatri au evaluat 1.231 de copii cu vârste între cinci şi 17 ani. 

Sursa: News.ro

