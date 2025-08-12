Pe litoral, salvamarii au dus o luptă continuă cu turiștii care încercau să intre în valurile mari. Pericolul este uriaș

Pe litoral marea a fost periculoasă, marți, așa că salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile, iar îmbăierea a fost strict interzisă.

Curenții au fost puternici valurile mari, iar în multe zone s-au format gropi foarte adânci în apă.

Vântul a bătut cu putere pe litoral și a atins la rafală și 35 de km pe oră. Din păcate, la fel va fi și în zilele următoare.

Apa mării are 25 de grade, ideală pentru îmbăiere, însă valurile mari le pun probleme turiștilor, dar și salvamarilor, care trebuie să se asigure că oamenii nu intră în apă.

Steagul roșu a fost arborat pe tot litoralul, de la Mamaia la Vama Veche. În unele locuri, curenții puternici au format gropi periculoase în apropierea plajelor. Acestea alimentează forța valurilor și crește riscul de înec.

În weekend au fost la mare peste 100.000 de turiști pe litoral, iar în vacanța de Sfânta Maria, care începe vineri, numărul lor s-ar putea dubla.

Cât a fost ziua de lungă, salvamarii au dus o luptă continuă cu turiștii care încercau să intre în apă. Deși valurile pot fi tentante, pericolul este uriaș.

litoral valuri litoral valuri litoral valuri litoral valuri litoral

Valurile puternice au săpat nisipul și au format gropi adânci aproape de mal. În Eforie Nord, salvamarii au marcat locurile cu geamanduri și i-au avertizat pe turiști să nu se apropie de ele.

Cristian Păun - salvamar: ”În zonele astea lângă dig, aici, în zona Belona, aproape de mal. În jur de 2-3 metri, înainte erau de 1 metru, s-au schimbat, e în permanentă schimbare. După cum vedeți oamenii nu ascultă, s-au dus iar după geamandură. Fluierul nu are nicio valoare, cu skijetul de abia fac față.”

Claudiu Popescu - salvamar: ”Sunt formațiuni de gropi, mici, mari, iar cele mici sunt cele mai periculoase pentru că își mișcă tot timpul zona, nu știi cu siguranță unde se află și cât de mari sunt. Diametrul lor fiind undeva la un metru, adâncimea de la 80 de cm în sus. În momentul în care simt că le fuge nisipul de sub picioare să încerce să o ia spre direcția lăturalnică, stânga dreapta, nicidecum spre larg pentru că pot fi trași de valuri când încearcă să facă o plută sau să înoate.”

Salvatorii au patrulat și cu ATV-urile pe plajă, în încercarea de a-i convinge pe oameni că steagul roșu nu este doar de decor. Fără succes.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













