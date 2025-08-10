Litoralul, cel mai aglomerat weekend din an. Turiștii se plâng însă de prețuri. Cât a cheltuit o familie de patru persoane

10-08-2025 | 19:38
A fost cel mai aglomerat sfârșit de săptămână pe litoral de anul acesta. Potrivit specialiștilor din turism, peste 110.000 de oameni au ajuns la malul mării zilele acestea.

Cele mai aglomerate stațiuni au fost Mamaia, Mamaia Nord și Eforie. A fost foarte cald, dar turiștii au profitat de vremea frumoasă și încă sunt pe plajă, s-au relaxat și s-au bucurat de briză. Cei mai mulți au venit doar pentru weekend, dar litoralul se va aglomera din nou la sfârșitul săptămânii viitoare, de Sfânta Maria, când sunt așteptați, de obicei, în jur de 200.000 de turiști.

La amiază, pe plaja din Eforie, doar norocoșii au mai găsit un petic de nisip ca să-și așterne cearșaful. De șezlong, nici vorbă.

Tânăr: „E foarte aglomerat, e foarte multă lume, dar e și normal, e vremea foarte bună, e soare, apa e caldă, e curată.”

Apa mării a fost mai caldă și mai liniștită ca cea din piscină: 26 de grade Celsius. Prețurile, în schimb, i-au neliniștit pe turiști.

valuri litoral
Steagul roșu, arborat pe litoral din cauza vântului puternic. Turiștii se aventurează în larg, în ciuda avertizărilor

Reporter: Ce vi se pare cel mai scump? Cazarea sau mesele?

Turist: „Mesele, față de anul trecut, s-au mai scumpit.”

Femeie: „N-am mai plătit șezlonguri, că e destul de costisitor”.

Reporter: Ați calculat cât ați cheltuit în astea 3 zile?

Femeie: „În jur de 4.000 lei, 3 adulți și un copil.”

Bărbat: „Nu stăm mult, weekendul ăsta”.

Reporter: Cât ați cheltuit până acum?

Bărbat: „Păi 500 camera, o noapte și cam 1.000 lei de sâmbătă până duminică, ne întoarcem azi. Eu, soția și fiica. Dar fără să ne lăfăim, e foarte scump”.

Reporter: Șezlongul cât este?

Bărbat: „60. Deci 240 lei.”

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Peste 90% gradul de ocupare și peste 110.000 de turiști, oficial, veniți pe litoral, este statistica pe care o avem în acest moment.”

Ilie Râșnoveanu, manager hotel: „În acest weekend avem un grad de ocupare de 89%. De Sfânta Marie suntem aproape plini, ne așteptăm ca până miercuri să fim sold out.”

De pe plajă, unii s-au mutat apoi la umbra cherhanalelor.

Sorin Rusu, administratorul unei cherhanale: „Așteptăm să fie o săptămână, două, cu flux foarte mare de clienți. Toate comenzile se fac pe loc, în afară de borș, care merge foarte bine, s-au făcut câte 2-300 de litri din fiecare, de sturion, borș pescăresc, borș de perișoare.”

Turiști: „Eu am ales caras, fetița a ales biban și soția doar icre, puțină pâine prăjită.” (...)

„Per adult între 80 și 100 lei, de la antreuri și până la desert inclusiv, fără băutură, cam atât, ceea ce e ok.”

„Când vin aici, comand midii, rapane, fructe de mare. Asta îmi doresc când vin aici să mănânc. După ce mâncăm, mergem la plajă aici și ne întoarcem cât mai târziu, că e aglomerat drumul.”

Pe drumul dintre stațiuni, spre Autostrada Soarelui, s-a mers bară la bară.

Dată publicare: 10-08-2025 19:37

