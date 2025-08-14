Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte

14-08-2025 | 13:52
Coada de masini la statia de taxare de la Fetesti, pe autostrada A2, Bucuresti - Constanta
Agerpres

Două persoane au fost rănite într-un accident petrecut pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti.

Claudia Alionescu

În accident au fost implicate patru maşini.

Traficul rutier este intens pe autostrada Bucureşti – Constanţa, pe sensul spre litoral, pe DN1, la Comarnic şi Buşteni, pe sensul către Braşov, precum şi între Predeal şi Buşteni, în direcţia de coborâre spre Ploieşti, pe DN5 Giurgiu – Ruse, la ieşirea din ţară spre Bulgaria, pe DN7 Valea Oltului, pe sensul Sibiu – Râmnicu Vâlcea şi pe DN39 Constanţa – Vama Veche, potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române.

Joi la prânz, pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti a avut loc un accident rutier la kilometrul 51, în zona localităţii Corbii Mari, din judeţul Dâmboviţa, pe sensul de mers către Piteşti, în care au fost implicate patru autoturisme, potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române,.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, victimele fiind transportate la spital.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe banda a doua a sensului de mers Bucureşti – Piteşti, desfăşurându-se pe prima bandă şi cea de urgenţă, astfel că valorile de trafic sunt ridicate în direcţia către Piteşti.

Pe autostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A4 Ovidiu – Agigea, traficul rutier este intens pe sensul spre litoral, fiind coloană de autovehicule la staţia de taxare de la Feteşti şi aglomeraţie la intrarea în localitatea Agigea, mai menționează sursa citată. 

Pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, circulaţia se desfăşoară în condiţii normale.

În condiţii de aglomeraţie se circulă şi pe DN1 Ploieşti – Braşov, mai ales în dreptul localităţilor prahovene Comarnic şi Buşteni, pe sensul de mers către Braşov.

Trafic îngreunat este şi între Predeal şi Buşteni, în direcţia de coborâre spre Ploieşti, precizează sursa citată.

Pe DN5 Giurgiu – Ruse este coloană de autovehicule la ieşirea din ţară şi intrarea în Bulgaria, iar pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu este trafic intens în Bujoreni şi Călimăneşti, pe sensul Sibiu – Râmnicu Vâlcea.

Coloane de autovehicule se înregistrează şi pe DN39 Constanţa – Vama Veche, în Agigea şi Eforie Nord, pe sensul către litoral, precum şi între Eforie Sud şi Eforie Nord, în direcţia către Constanţa.

Recomandările polițiștilor pentru prevenirea accidentelor rutiere

Pentru evitarea accidentelor, poliţiştii rutieri recomandă şoferilor următoarele:

-să nu depăşească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare şosea,

-să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv în trafic, să se asigure înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei,

-să nu aibă preocupări la volan care să le distragă atenţia de la condus,

-să-şi păstreze calmul şi să fie responsabili pe toată durata deplasării şi, nu în ultimul rând, să nu urce la volan obosiţi sau dacă au consumat alcool ori substanţe interzise.

România se află în fruntea clasamentului celor mai periculoase state din Uniunea Europeană în privința accidentelor rutiere.

Sursa: News.ro

Etichete: romania, accidente rutiere, persoane ranite,

Dată publicare: 14-08-2025 13:50

