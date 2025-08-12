Peste 150.000 de turiști așteptați pe litoral de Ziua Marinei. Constanța se pregătește pentru marea sărbătoare navală

12-08-2025
Pe litoral au început festivitățile dedicate Zilei Marinei. Vineri, pe faleza cazinoului din Constanța sunt așteptați peste 12.000 de spectatori.

Stirileprotv

La eveniment vor face spectacol zeci de nave, dar și avioane militare din cadrul Forțelor Navale. Reprezentanții din turism estimează că vor fi aproximativ 150.000 de turiști la mare.

Săptămâna a început cu o expoziție de tehnică militară pe faleza cazinoului și cu un spectacol. Vineri, festivitățile vor căpăta amploare. Aproximativ 3.500 de marinari sunt implicați.

Corneliu Pavel, ofițer de presă al Statului Major al Forțelor Navale: „Vor participa 25 de nave dintre care 19 ale Forțelor Navale Române, trei ale Gărzii de Coastă, trei Agenția de salvare două din Turcia una din Bulgaria. Mai avem 20 de ambarcațiuni rapide, 20 de aeronave”.

În ziua de Sfânta Maria, cazinoul va avea program prelungit.

Ana Maria Mișa, directorul complexului Casino Constanța: „Vom avea trei zile 15, 16 și 17 august în care accesul se va încheia la ora 24. Biletul pentru acces este de 53 de lei și avem un bilet cu reducere pentru cei vârstnici copii studenți 26 de lei”.

Peste 150.000 de turiști, spun reprezentanții din turism, sunt așteptați în vacanța de Sfânta Maria pe litoral, cei mai mulți, în Mamaia și Eforie Nord.

Cristian Bărhălescu, reprezentant ANAT: „Avem peste 150.000 de locuri de cazare atestate, acestea vor fi pline”.

Corina Martin, președinte Federația Patronala Restro: „Mai putem găsi locuri. În general, cele mai solicitate sunt hotelurile de patru stele”.

În cazul acestora, în Mamaia, prețurile pornesc de la 400 de lei camera, pe noapte, în regim all inclusive. Unii turiști sunt deja în vacanță și vor rămâne până la Ziua Marinei.

Autoritățile estimează că la sărbătoarea de vineri pe faleza cazinoului vor fi între 12.000 și 15.000 de persoane.

Sursa: Pro TV

12-08-2025

