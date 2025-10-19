Peștera Meziad, una dintre cele mai mari peșteri din România. Unde se află comoara ascunsă a Apusenilor

Peștera Meziad este una dintre cele mai cunoscute peșteri din România și o destinație foarte populară din munții Pădurea Craiului.

Este, totodată, una dintre primele peșteri amenajate, cu o dimensiune impresionantă de 4.750 de metri lungime, așezată pe mai multe nivele. Iată tot ce trebuie să știi despre comoara ascunsă a Apusenilor.

Unde se află Peștera Meziad și cum ajungi la ea

Peștera Meziad se află în județul Bihor, în Munții Pădurea Craiului, la aproximativ 3 kilometri de satul Meziad și la circa 22 kilometri de orașul Beiuș. Poți ajunge la ea cu mașina sau chiar pe jos.

Pentru cei care vin dinspre Oradea sau Deva, cel mai simplu traseu este pe drumul național DN 76 (E79), care leagă Oradea de Brad și Deva. Punctul de plecare spre peșteră este orașul Beiuș, iar dacă nu ai mașină, există curse regulate de autobuz din direcțiile Oradea și Câmpeni–Ștei, dar și trenuri dinspre Oradea.

Cu mașina

Din centrul Beiușului se urmează drumul județean DJ 764, care duce spre Roșia–Aleșd, până în comuna Remetea (aproximativ 9 km). De aici, un drum asfaltat urmează Valea Meziadului până în satul Meziad (încă 9 km). La capătul superior al satului, traseul continuă pe un drum pietruit accesibil autoturismelor până la fosta Cabana Meziad (2,5 km). Ultima porțiune, de aproximativ 1,2 km, se parcurge pe jos, de-a lungul unei văi înguste și pitorești.

Dacă vii dinspre drumul european E60 (Oradea–Cluj) poți ajunge la peșteră pornind din dreptul localității Borod, de unde se desprinde drumul județean DJ 764D. Acesta trece prin Bratca, Damiș, Roșia, Căbești și Remetea. Din Remetea se urmează același traseu spre Meziad și mai departe către peșteră.

Pe jos

Peștera Meziad este accesibilă și pe jos, prin două trasee turistice marcate cu triunghi albastru. Primul, de 9 km, pornește din Valea Iadului, de la Motelul Leșu, iar al doilea, de 22,5 km, pleacă din stațiunea Stâna de Vale și coboară spre Cabana Meziad, trecând prin zona Piatra Tișei (1.057 m).

Există și curse regulate de autobuz între Beiuș și Meziad, operate de SC Omnitrans SRL. În timpul anului școlar, plecările din Beiuș sunt la orele 14:00 și 16:00, iar în vacanțe la 16:00. Din Meziad spre Beiuș, plecările sunt la 5:30 și 7:00 (respectiv doar 5:30 în vacanțe). Informații suplimentare se pot obține la autogara Beiuș, conform peștera-meziad.ro.

Shutterstock

Istoria descoperirii Peșterii Meziad

La începutul secolului al XX-lea, exploratorul Czaran Gyula a adus în peșteră oameni din înalta societate din Oradea, Arad, Cluj sau Beiuș.

În anul 1921, marele cercetător Emil Racoviță însuși a efectuat cercetări științifice la Meziad. Peștera a fost amenajată și deschisă pentru vizitare turistică în 1972, iar în 2012 a trecut printr-un amplu proces de modernizare a infrastructurii turistice, conform pădureacraiului.

În Peștera Meziad au fost descoperite fosile de animale preistorice și urme de locuire umană din Epoca de Piatră. Arheologii afirmă că primii „locuitori” ai peșterii ar fi putut fi canibali. Legenda spune că peștera a fost și primul adăpost al oamenilor din zonă. Locul adăpostește și o colonie numeroasă de lilieci.

Tot de aici pornesc trei trasee importante de drumeție: Meziad – Stâna de Vale, marcat cu triunghi albastru; Meziad – Motel Baraj Leșu, marcat cu triunghi albastru și Meziad – Motel Baraj Leșu, marcat cu triunghi roșu.

Ce poți vedea în interiorul Peșterii Meziad

Peștera Meziad se află la o altitudine de 297 de metri și impresionează de la intrare prin portalul său masiv, cu o înălțime de 16 metri și o lățime de 10 metri. În interior, structura carstică este formată din două niveluri distincte, cu galerii spectaculoase și formațiuni naturale de mari dimensiuni.

Primul nivel, denumit nivelul inferior, are o lungime totală de aproximativ 1.500 de metri. Spațiile interioare sunt ample, atingând frecvent 20–30 de metri în lățime și 15–20 de metri în înălțime. După circa 400 de metri, galeriile se îngustează și devin greu accesibile, motiv pentru care această porțiune nu este inclusă în circuitul turistic.

Nivelul superior, mai extins, măsoară peste 3.200 de metri și este conectat cu nivelul inferior prin mai multe zone, printre care Galeria descendentă, Galeria de joncțiune și formațiunea cunoscută sub numele de Gâtul Dracului. În zona Podului Natural, cele două niveluri se suprapun, iar înălțimea totală a peșterii ajunge la 35 de metri, creând un efect vizual spectaculos.

Peștera Meziad are și o valoare arheologică importantă. Aici au fost descoperite urme de locuire umană din paleolitic și neolitic, precum și resturi de animale preistorice, printre care Ursus spelaeus, ursul de cavernă.

Tot în interior se află o colonie numeroasă de lilieci, în special din specia Miniopterus schreibersii, care hibernează în Sala Liliecilor.

Peștera include mai multe galerii și săli cu denumiri precum: Galeria Gurilor, Galeria Prăbușirilor, Galeria Tulnicului, Galeria Ponorului și Galeria cu Șanț, iar printre sălile notabile se numără Sala Liliecilor, Sala Turnurilor și Sala Oaselor. Alte puncte de interes din interior sunt formațiunile denumite Poșta, Pârâul Gropilor, Gâtul Dracului și Valea Peșterii.

Shutterstock

Informații utile pentru vizitatori

Peștera Meziad poate fi vizitată doar în cadrul tururilor ghidate, organizate la ore fixe, conform programului oficial. Accesul fără ghid este interzis.

Program de vizitare – Paști 2025

• Sâmbătă: 11:00 – 14:00 (ultima intrare)

• Duminică: închis

• Luni: 11:00 – 16:00 (ultima intrare)

• Marți: 11:00 – 16:00 (ultima intrare)

Program general 1 martie – 30 aprilie 2025

• Luni – Duminică: 11:00 – 16:00 (ultima intrare)

Program general 1 mai – 30 octombrie 2025

• Luni – Duminică: 10:00 – 17:00 (ultima intrare)

Pentru a participa la tur, trebuie să ajungi la casa de bilete cu cel puțin 15 minute înainte de ora stabilită. Intrările se fac din oră în oră, la orele: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 și 16:00, în funcție de programul zilnic.

Reguli generale de acces:

• Grupul minim pentru intrare este de 2 persoane; dacă nu se formează un grup, vizitatorii trebuie să aștepte următoarea tură.

• Grupul maxim este de 50 de persoane.

• Tururile sunt ghidate, iar durata vizitei este de 30–45 de minute.

• Temperatura constantă în peșteră este de 12–14°C, motiv pentru care se recomandă îmbrăcăminte adecvată.

Tarife de vizitare:

• Adulți: 37 lei

• Copii: 25 lei

Ce poți vizita în apropiere de Peștera Meziad

Dacă ajungi în zonă, nu rata și următoarele obiective turistice:

Peștera cu cristale din Mina Farcu

Este singura peșteră amenajată din România unde pot fi văzute cristale de calcit. Este formată dintr-o fostă galerie minieră și o geodă. De aici pornește o potecă spre punctul de belvedere de la Stanu Cârnului, deasupra Cheilor Lazurilor pe care trebuie să o vezi.

Vadu Crișului

Localitatea Vadu Crișului este cunoscută pentru ceramica albă, realizată din caolin. Poți vizita ateliere tradiționale care îți oferă posibilitatea de a vedea procesul de modelare și ardere a lutului. De asemenea, poți cumpăra suveniruri locale.

Bisericile de lemn din sate

În satele din Pădurea Craiului pot fi vizitate biserici vechi din lemn spectaculoase. Cele mai reprezentative sunt bisericile din Beznea, care este cea mai mare din zonă, și Valea Crișului.

Defileul Crișului Repede

Defileul Crișului Repedeeste una dintre cele mai vizitate zone naturale din Bihor, potrivită pentru drumeție, escaladă, via ferrata și rafting. Pe lângă peșteri și cascade, zona include și puncte de belvedere cu priveliști asupra defileului. Cascada Vadu Crișului este un obiectiv de neratat, mai ales primăvara.

Runcuri

Runcuri este un cătun tradițional care păstrează gospodării autentice și case cu acoperișuri din paie. Poți să te cazezi aici pentru o experiență autentică. În plus, te vei bucura de un un cer plin de stele în timpul nopții, dacă nu sunt nori.

Cascadele de pe Valea Iadului

Pe Valea Iadului sunt aproximativ 15 cascade cu înălțimi între 5 și 20 de metri. Printre cele mai accesibile se numără Iadolina, Săritoarea Ieduțului, Vălul Miresei și Laia. Cea mai bună perioadă pentru vizitare este primăvara sau toamna, când debitul de apă este ridicat.

