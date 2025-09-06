Peștera Polovragi s-a transformat în scenă pentru piesa „Sub Stânca Nemuririi”. Au fost aduse la viață miturile dacilor

Peștera Polovragi din Gorj a devenit scenă pentru mai mulți artiști, care au adus la viață legendele dacice. Locul spectacolului inedit de teatru nu a fost ales la întâmplare, fiindcă se spune că acolo trăia zeul dac Zamolxe.

Spectacolul „Sub Stânca Nemuririi” a adus în fața zecilor de turiști o fărâmă din viața și mitologia dacilor. Peștera – un loc de mare importanță în credința strămoșilor noștri – a fost animată de actori, muzicieni și dansatori.

Oamenii au putut urmări inclusiv lupte între daci și romani.

Turistă: „Emoțiile au fost puternice. A fost plăcut.”

Turistă: „Nu ne așteptam să fie atât de frumos, chiar a fost inedit.”

Turist: „Un astfel de spectacol spiritual într-un mediu natural, la intrarea în Peștera Polovragi, e ceva fantastic.”

După luptă, războinicii și-au recăpătat forțele la un ceaun cu tocană de oaie – alături de turiști.

Intrarea a fost gratuită.

