Tradiții neobișnuite de Crăciun. Mai mulți temerari din Europa au înotat în ape aproape înghețate

26-12-2025 | 10:04
Zeci de temerari din toată lumea s-au aventurat în ape reci ca gheața pentru tradiționala baie de Crăciun.

Francezii dintr-un oraș din nord-estul țării au dat tonul cu o bălăceală în lac. Dar nici germanii sau britanicii nu s-au lăsat mai prejos.

Câțiva londonezi n-au îndrăznit să încerce chiar apa din Tamisa, dar au ținut să înoate într-o în piscină exterioară și cu apă rece.

Bărbaţi şi femei trecuţi de prima tinereţe au renunţat la hainele groase pentru costume de baie roşii şi căciuliţe de Moş Crăciun. Apoi au făcut câte o baie scurtă în apele unui lac din Berlin.

Grup: „Azi a fost cu siguranță mai intens, în comparație cu săptămâna trecută. Avem o temperatură a apei de 1,3-1,5 grade, așa că da, am zis să nu stăm prea mult înăuntru, în apă. Dar, este totuși o senzație plăcută când intri și stai puțin, între trei și cinci minute”.

Femeie: „E pur și simplu minunat, te călești și, în plus, avem parte de socializare, suntem o echipă grozavă”.

Astfel de tradiții găsim și în Franța. Într-un oraș din apropiere de Strasbourg, oameni de toate vârstele au făcut o baie rece, într-un lac artificial din zonă. O astfel de misiune nu poate începe fără puțină încălzire. Unii au preferat mișcarea, alții un pahar de vin fiert.

Bărbat: „E foarte bine. E revigorant, te trezește”.

Fete: „Suntem puțin nebuni cu toții. Mai suntem cu alți doi prieteni aici, dar ne place frigul”.

Nici britanicii nu s-au lăsat mai prejos. Câțiva curajoși s-au prezentat dis de dimineață la o piscină în aer liber, pentru a începe ziua de Crăciun cu o înviorare.

Sursa: Pro TV

De la Moși Crăciun pe schiuri în Statele Unite și slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, până la bucăți uriașe de carne aruncate în mulțime la Londra, Crăciunul a fost celebrat în toate colțurile lumii.

 

