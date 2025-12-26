Tarifele lovesc încălțămintea, gențile și alte produse din piele în SUA. Ieftinirile ar putea întârzia ani de zile

26-12-2025
Industria produselor din piele din SUA se confruntă cu creșteri semnificative de costuri, după impunerea noilor tarife asupra importurilor, efecte care ar putea dura ani de zile.

autor
Ioana Andreescu

Producătorul de cizme Twisted X, cunoscut pentru încălțămintea de inspirație western, a fost luat prin surprindere în aprilie, când tarifele extinse au intrat în vigoare. La sediul companiei din Decatur, Texas, o sală de ședințe a fost transformată într-un adevărat „centru de comandă” pentru tarife, pe fondul creșterii bruște a costurilor de import, al suspendării livrărilor aflate în tranzit și al fluctuațiilor rapide ale facturilor.

Directorul general al Twisted X, Prasad Reddy, spune că incertitudinea a fost extremă, cu prețuri care se schimbau de la o zi la alta, forțând compania să își recalculeze marjele aproape din oră în oră. Situația este comună pentru retailerii de produse din piele, mari și mici, iar efectul s-a transferat deja către consumatori, sub forma unor prețuri mai ridicate la raft.

Costuri în creștere și lanțuri de aprovizionare sub presiune

Stocurile fabricate înainte de introducerea tarifelor au fost epuizate, iar noile comenzi sunt mult mai scumpe. Produsele care ajung acum pe piață sunt realizate din piei mai costisitoare, procesate în străinătate la prețuri mai mari și transportate cu cheltuieli de logistică superioare celor de anul trecut.

Potrivit estimărilor Yale Budget Lab, prețurile produselor din piele vor rămâne cu aproape 22% mai ridicate în următorii unu până la doi ani, din cauza inflației, blocajelor din lanțurile de aprovizionare și expunerii puternice la tarife, în special pentru importurile din China, Vietnam, Italia și India.

Experții arată că impactul este amplificat de faptul că SUA importă volume mari de produse din piele și articole de îmbrăcăminte, mult peste nivelul producției interne.

Costurile suplimentare sunt deja vizibile pentru grupuri mari din sectorul modei. Tapestry, proprietarul brandurilor Coach și Kate Spade, a avertizat investitorii că cheltuielile generate de tarife ar putea ajunge la 160 de milioane de dolari, afectând profitabilitatea mai mult decât se anticipase.

Scumpiri inevitabile și impact direct asupra consumatorilor

Lanțul global de producție al articolelor din piele, de la pieile brute provenite de la ferme americane, trimise la tăbăcire în Asia, apoi transformate în produse finite în fabrici din China, Vietnam, Mexic sau India, a funcționat ani la rând pentru a menține costurile scăzute. Această dependență de producția externă s-a întors însă împotriva companiilor odată cu introducerea noilor taxe vamale.

În încercarea de a reduce expunerea la China, multe firme au mutat producția în alte țări, dar au întâmpinat noi obstacole: blocaje în Cambodgia și Bangladesh, termene mai lungi de livrare în Vietnam și tarife de până la 50% aplicate exporturilor de piele din India, începând din august. Până la finalul verii, aproape toate companiile din domeniu plăteau mai mult pentru fiecare etapă a producției.

Majorările de preț au devenit inevitabile. Twisted X a reușit să limiteze scumpirile la 1%–3% în acest an, însă alte branduri au aplicat creșteri mai mari. În segmentul de lux, prețurile au urcat deja: celebra geantă Chanel Classic Flap este cu aproximativ 5% mai scumpă decât anul trecut, după o nouă rundă de majorări.

Analiștii avertizează că adevăratul șoc al prețurilor s-ar putea resimți în 2026, când efectele tarifelor, costurilor de transport și deficitului de piei premium vor fi pe deplin reflectate. Se estimează că încălțămintea și accesoriile din piele s-ar putea scumpi cu circa 22% în următorii doi ani și cu aproximativ 7% pe termen lung.

În paralel, industria se confruntă și cu o penurie de materie primă. Efectivul de bovine din SUA a ajuns la cel mai scăzut nivel din anii 1950, pe fondul secetei, al costurilor ridicate ale furajelor și al reducerii efectivelor. Mai puține bovine înseamnă mai puține piei, într-un moment în care cererea globală pentru piele de calitate rămâne ridicată.

Nici alternativele sintetice nu scapă de scumpiri. Multe materiale din imitație de piele sau poliuretan depind de inputuri petrochimice din Asia, care sunt și ele supuse tarifelor. Drept urmare, și gențile sau încălțămintea din materiale sintetice înregistrează creșteri de costuri de ordinul câtorva procente.

Pentru industrie, tarifele nu au dus la o renaștere a producției interne, așa cum se anticipase, ci mai degrabă la o reconfigurare a furnizorilor externi. Pe termen scurt și mediu, consumatorii vor continua să suporte o parte semnificativă din nota de plată.

SUA, preturi, scumpiri, imbracaminte, incaltaminte

Dată publicare: 26-12-2025 09:47

