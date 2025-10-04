O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”

La munte, stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera au rămas fără curent, după ce furtuna de zăpadă a rupt copaci și i-a prăbușit peste rețeaua electrică.

În unele zone, defecțiunile n-au fost încă remediate. Turiștii aflați în vacanță au fost nevoiți să se mute în grabă în alte pensiuni și hoteluri.

Trecuse de miezul nopții când echipele de intervenție au fost chemate să îndepărteze un copac prăbușit peste liniile de tensiune din Bran. Astfel de situații s-au repetat în mai multe stațiuni montane unde ninsorile abundente și vijeliile au rupt crengi care au ajuns peste cablurile de alimentare, lăsând mii de oameni fără curent.

Valentin Toba, manager pensiune: „A fost o zi ciudată, practic temperaturi de -1, -2 grade, a fost o ploaie măruntă care s-a transformat în zăpadă foarte foarte grea, după cum se vede, au culcat sau au rupt foarte mulți copaci”.

Disperați, unii localnici nu au mai așteptat echipele de intervenție și au încercat să curețe drumurile și să elibereze firele. Turiștii cazați în pensiunile rămase fără curent au fost mutați.

Andrei Drogoiu, director pensiune: „Mulți oaspeți am avut peste noapte venind din alte locații, unde plătiseră și masa și cazare acolo în avans. Proprietarii acelor locații ne-au sunat pe noi să ne întrebe dacă putem să îi ajutăm”.

A nins viscolit și în Pasul Tihuța. Stratul de zăpadă a atins aproape trei centimetri. Șoferii au rămas surprinși de peisajul de iarnă autentică.

Autoritățile avertizează că ninsorile ar putea reveni în zilele următoare și le cer șoferilor să fie prudenți și să aibă mașinile echipate de vreme rea.

