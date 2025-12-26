Jimmy Kimmel, despre suspendarea emisiunii sale și „tirania în plină expansiune” în SUA: „Președintele a pierdut”

Jimmy Kimmel a lansat un atac virulent - şi tipic comic - la adresa preşedintelui Donald Trump într-un discurs special de Crăciun adresat Marii Britanii pe Channel 4.

Pentru mesajul său anual alternativ de Crăciun din 2025, difuzat de rețeaua britanică Channel 4, înființată în 1993, cu o serie eclectică de invitați care au luat cuvântul de-a lungul anilor, postul a apelat la Jimmy Kimmel, care a profitat de ocazie pentru a afirma că „tirania este în plină expansiune” în SUA din cauza lui Donald Trump, care, potrivit lui, „se crede regele nostru”.

Suspendarea emisiunii și acuzațiile la adresa lui Trump

Kimmel a reflectat, de asemenea, asupra controversatei – și scurtei – suspendări a emisiunii sale, Jimmy Kimmel Live, de la ABC, după comentariile pe care le-a făcut în urma asasinării lui Charlie Kirk, acuzându-l pe Trump că încearcă „să mă reducă la tăcere pentru că nu îl ador în modul în care îi place să fie adorat”.

Revenirea sa în eter a fost comparată cu un „miracol de Crăciun” (prematur), afirmând că acest lucru s-a întâmplat deoarece oamenii au militat pentru a susține libertatea de exprimare. „Emisiunea noastră a revenit mai puternică ca niciodată. Noi am câștigat, președintele a pierdut, iar acum sunt din nou în eter în fiecare seară, oferindu-i celui mai puternic politician de pe pământ o mustrare pe măsură și binemeritată”, a spus el, folosind un termen destul de britanic. „Este un cuvânt, nu-i așa, l-am folosit corect?”.

Mesaj către Marea Britanie și relația tensionată cu fostul președinte

Kimmel și-a încheiat mesajul, difuzat la scurt timp după discursul tradițional de Crăciun al regelui, prezentând scuze Marii Britanii pentru starea actuală a Statelor Unite, afirmând că americanii „nu sunt toți ca” Trump și îndemnând britanicii să reziste.

„Nimeni nu știe mai bine decât voi că întotdeauna suntem puțin în urmă, dar oare vom reuși în cele din urmă? Poate. Dați-ne aproximativ trei ani. Vă rog.”

Relația lui Kimmel cu Trump este, cel puțin, tumultuoasă. Președintele îl atacă în mod obișnuit pe Kimmel pe Truth Social, adesea după ce prezentatorul de emisiuni nocturne îl critică în direct. În noiembrie, Kimmel a declarat, în timpul unei emisiuni, că Trump „își pierde mințile” de fiecare dată când un reporter îl întreabă despre legătura sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. În noaptea următoare, Trump a scris pe Truth Social: „De ce ABC Fake News îl ține în direct pe Jimmy Kimmel, un om fără talent și cu audiențe foarte slabe?”.

