Peştera Mare din Andreneasa, unică în România. Recomandare pentru turiștii care vor o drumeție spectaculoasă, dar ușoară

Asociaţia Visit Mures, fondată de Consiliul Judeţean Mureş, Muzeul Judeţean şi de Serviciul Salvamont Salvaspeo, a recomandat pentru această toamnă o drumeţie pe Valea Superioară a Mureşului, la Peştera Mare din Andreneasa, unică în România.

"Dacă vrei o drumeţie spectaculoasă, dar uşor de parcurs, încearcă traseul marcat cu punct galben din Andreneasa. Destinaţie: Peştera Mare din Andreneasa şi punctul de belvedere de deasupra, de unde se deschide o panoramă uimitoare asupra văii. Durată: aproximativ o oră - o oră şi jumătate (dus-întors două ore), dificultate medie, recomandat şi copiilor de la 8-9 ani. Peştera s-a format acum cca 5 milioane de ani prin activitate vulcanică şi este unică în România. Sunt posibile urme de animale sălbatice (urs, mistreţ), deci se recomandată prudenţă. Din acelaşi punct de plecare porneşte şi un traseu mai scurt, spre Peştera Căsoaia lui Lădaş", a arătat Visit Mureş, marţi, pe Facebook.

Peştera Mare din Andreneasa este situată la o altitudine de 809 metri, fiind una din cele două peşteri de mulaj din Munţii Călimani, ambele aflate aproximativ în acelaşi loc, cu posibilitate de vizitare succesivă.

Această peşteră este cea mai mare dintre cele două peşteri de mulaj, poartă numele localităţii pe teritoriul căreia se află şi oferă un peisaj care s-a format în urma erupţiilor vulcanice de acum circa 5 milioane de ani.

Specialiştii susţin că lava care s-a scurs în timpul erupţiilor vulcanice a ars pădurea de la baza muntelui, iar astfel pe pereţii peşterii se pot vedea urme de copaci arşi şi de sedimente.

În Munţii Călimani există peste 100 de peşteri de mulaj, unele mai puţin cunoscute, Peştera Mare din Andreneasa şi Căsoaia lui Lădaş fiind cele mai mari.

Traseul către Peştera Mare din Andreneasa porneşte de pe DN 15, la ieşirea din satul Andreneasa, pe Valea Andreneasa, turiştii putând urma traseul marcat cu galben.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













