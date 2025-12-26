ANM: Temperaturi sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie. Două săptămâni de precipitaţii abundente

26-12-2025 | 09:44
zapada
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile.

Ioana Andreescu

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

cauciucuri de iarna
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

