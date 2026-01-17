Destinația nr. 1 din lume pentru stare de bine. Turiștii își doresc să se mute în acest loc. Top „destinații ale dopaminei”

Iarna aduce zile mai scurte și mai puțină lumină, iar pentru mulți oameni acest lucru vine la pachet cu oboseală și lipsă de energie.

O soluție simplă pentru a ieși din această stare poate fi o vacanță într-un loc care îți îmbunătățește starea de spirit. Pornind de la această idee, Scenic Cruises și psihologul clinician Dr. Gurpreet Kaur au realizat un studiu care a analizat destinații ce pot avea un efect pozitiv asupra stării de bine. Au fost identificate așa-numite „destinații ale dopaminei”. Iată ce destinație a primit locul întâi.

Ce este o destinație bună pentru dopamină

Vacanțele sunt adesea punctele culminante ale anului pentru mulți dintre noi. Deși relaxarea a fost mereu elementul central al vacanțelor, un nou trend numit „dopamine travel” a adus o schimbare de perspectivă.

Relaxarea rămâne importantă, dar mulți turiști își doresc acum să obțină cât mai multă bucurie și stare de bine din călătoriile lor, alegând destinații analizate în funcție de efectul lor „feel-good”.

Având în vedere investiția financiară și emoțională pe care o presupune alegerea unei vacanțe, presiunea de a selecta destinația perfectă poate deveni copleșitoare.

De la peisajele variate ale insulelor mediteraneene până la fiordurile Norvegiei, opțiunile sunt numeroase, iar alegerea unei destinații care să aducă cea mai mare bucurie nu este întotdeauna ușoară.

Pentru a simplifica acest proces, experții Scenic Cruises au colaborat cu psihologul clinician Dr. Gurpreet Kaur și au realizat un clasament al „destinațiilor dopaminei” – top 20 de orașe-port cu cel mai mare potențial de a stimula hormonul stării de bine.

Criterii importante

Clasamentul se bazează pe cinci factori principali care influențează eliberarea dopaminei în timpul călătoriilor. Dr. Gurpreet Kaur explică fiecare criteriu:

► Soarele – este o sursă naturală de dopamină, deoarece ajută la echilibrarea hormonilor prin vitamina D și facilitează conexiunea cu natura.

► Gastronomia – alimentele de calitate furnizează nutrienți esențiali pentru reglarea dopaminei, iar consumul mâncărurilor preferate oferă plăcere, stimulând acest hormon.

► Numărul de pași – mersul pe jos reduce nivelul hormonului de stres (cortizol), contribuind la reglarea dopaminei. Cantitatea optimă de mers diferă de la o persoană la alta.

► Calitatea aerului – aerul poluat poate afecta starea de spirit și funcționarea creierului. Cu cât aerul este mai curat, cu atât creierul poate produce și regla mai eficient dopamina.

► Spațiile verzi – natura are un efect benefic asupra stării mentale. Studiile despre „forest bathing” arată creșteri ale nivelurilor de serotonină și dopamină, indicând că zonele verzi favorizează starea de bine.

Top destinații ale dopaminei

Pe baza acestor criterii, a fost realizat un clasament al celor mai potrivite orașe-port pentru a îmbunătăți starea de spirit în timpul călătoriilor.

Split, Croația

►Scor dopamină: 100/100

Split, Croația, ocupă primul loc în clasament. Cu 2.631 de ore de lumină naturală pe an, orașul oferă un aport important de vitamina D, esențial pentru producerea hormonilor stării de bine.

În ceea ce privește spațiile verzi, Split găzduiește Parcul Marjan, o rezervație naturală de 79 km², cu puncte panoramice precum Vârful Telegrin (178 m), de unde se pot vedea orașul și Marea Adriatică.

Parcul, cunoscut și ca „plămânii orașului”, contribuie la scorul bun al calității aerului – cu cât valoarea este mai mică, cu atât aerul este mai curat.

Split este considerat un oraș ușor de parcurs pe jos, cu alei mărginite de copaci și trasee de coastă cu vedere la mare. Există numeroase tururi pietonale pentru cei care doresc să exploreze orașul la pas.

Amsterdam, Olanda

►Scor dopamină: 98/100

Amsterdam este cunoscut pentru biciclete și canale, dar este și unul dintre cele mai verzi orașe din Europa, unde numărul copacilor ar depăși numărul locuitorilor.

Orașul oferă numeroase parcuri, cel mai cunoscut fiind Vondelpark, un parc urban de 120 de acri, deschis în 1865, cu peluze, poduri pietonale și lacuri.

Din punct de vedere gastronomic, Amsterdam are un scor mediu de 4,6 din 5 pentru restaurante și găzduiește 23 de restaurante cu stele Michelin (octombrie 2024). Printre preparatele locale se numără stroopwafles, stamppot, bitterballen și clătitele olandeze.

Orașul este foarte accesibil pietonal, cu teren plat și atracții situate la distanțe mici, iar străzile de-a lungul canalelor sunt prietenoase pentru plimbări.

Tallinn, Estonia

►Scor dopamină: 95/100

Tallinn completează top trei. Capitala Estoniei este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, iar centrul vechi este inclus în patrimoniul UNESCO.

Tallinn a obținut cel mai mare scor pentru calitatea aerului și este cunoscut pentru numeroasele parcuri și spații verzi. În 2023, orașul a câștigat premiul „European Green Capital” acordat de Comisia Europeană.

Printre zonele verzi se numără Grădina Botanică, Grădinile Japoneze și Parcul Kadriorg, cu o suprafață de 172 de acri.

Gastronomia este strâns legată de tradițiile baltice, restaurantele având un scor mediu de 4,6 din 5. Printre preparatele locale se numără pâinea de secară, sandvișurile cu sprot, plăcintele Pirukad, Mulgipuder (piure de cartofi cu orz) și Kohuke, un desert din brânză dulce și ciocolată.

Restul destinațiilor din top 20 „Dopamine Destinations” sunt răspândite la nivel global, incluzând orașe cu efect pozitiv asupra stării de bine precum New Orleans, Lisabona, Cadiz, Malaga, Liverpool, Vancouver, Oslo, New York, Boston, Valencia, Singapore, Bergen, Seattle, Quebec, Palma de Mallorca, Buenos Aires și Santa Cruz de Tenerife.

