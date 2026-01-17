5 locuri de poveste pentru vacanța de iarnă. Destinații cu peisaje spectaculoase pentru poze unice

Stiri Turism
17-01-2026 | 15:47
Laponia, casa lui Mos Craciun
Shutterstock

În fiecare iarnă, Europa se transformă într-un tablou spectaculos de peisaje înghețate, lumini strălucitoare și tradiții care încălzesc sufletul.

autor
Anca Lupescu

Uită ideea că iarna este un sezon de hibernare; este, de fapt, una dintre cele mai magice perioade pentru a explora Europa. Fie că ești un cuplu în căutarea unei escapade romantice, o familie în căutare de peisaje de poveste sau un călător solo dornic de aventuri în aer liber, destinațiile europene de iarnă oferă experiențe greu de egalat. Iată 5 locuri de poveste pentru vacanța ta de iarnă.

Cinci locuri de poveste pentru vacanța de iarnă

Pornește într-o călătorie în cele mai bune destinații europene de iarnă, atent selectate pentru fiecare tip de călător și pentru orice vis de sezon rece.

Laponia, Finlanda

Situată în cea mai nordică regiune a Finlandei, Laponia este o destinație de iarnă emblematică în Europa. Cu păduri acoperite de zăpadă, spectaculoasele aurore boreale și reni care se plimbă liber, Laponia finlandeză atrage cupluri și călători solo în căutare de liniște și peisaje impresionante. Această regiune arctică este locul unde îl poți întâlni pe Moș Crăciun pe tot parcursul anului, fiind o destinație ideală pentru familiile cu copii. Vizitatorii pot practica plimbări cu sania trasă de husky, snowmobiling și pescuit la copcă, iar apoi se pot relaxa într-o saună finlandeză tradițională.

Citește și
hărman
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Laponia, casa lui Mos Craciun

Copenhaga, Danemarca

Iarna, în Copenhaga poți experimenta direct conceptul danez de „hygge” (stare de confort și intimitate). Această capitală nordică oferă city break-uri de iarnă atractive în Europa, cu piețe de Crăciun animate, lumini festive și o combinație echilibrată între obiective istorice și design modern. Grădinile Tivoli se transformă într-un adevărat tărâm de Crăciun, cu decorațiuni spectaculoase, atracții și standuri cu mâncare, fiind o opțiune potrivită atât pentru familii, cât și pentru cupluri. Deși orașul este considerat scump, o planificare atentă îl poate face accesibil, conform regencyholidays.

copenhaga obiective turistice

Reykjavik, Islanda

Cauți o destinație europeană de iarnă diferită și orientată spre aventură? Reykjavik, capitala Islandei, este punctul de plecare către peisaje dramatice, fenomene geotermale și aurora boreală. Vizitatorii pot urmări luminile nordice, se pot relaxa în Blue Lagoon și pot explora peșteri de gheață și gheizere. Nopțile lungi de iarnă oferă condiții ideale pentru observarea cerului, ceea ce face din Reykjavik una dintre cele mai populare destinații de iarnă din Europa, mai ales pentru cupluri.

Sevilla, Spania

Dacă vrei să eviți frigul intens al iernii, Sevilla este o opțiune potrivită. Situată în sudul Spaniei, orașul oferă o destinație de iarnă mai însorită, cu temperaturi care pot ajunge la 18°C în timpul zilei. Astfel, poți vizita obiective istorice precum Palatul Alcázar și Catedrala din Sevilla fără căldura excesivă și aglomerația verii.

Sevilla, Spania

Zermatt, Elveția

Pentru o vacanță de schi în Europa, Zermatt este una dintre cele mai cunoscute destinații. Dominat de celebrul Matterhorn, acest sat fără trafic auto oferă condiții foarte bune pentru schi și snowboarding, fiind o destinație importantă pentru activități de iarnă. Dincolo de pârtii, Zermatt oferă cabane confortabile, restaurante de nivel ridicat și priveliști alpine ample. Este o opțiune potrivită pentru cupluri, familii și călători solo care caută o vacanță activă de iarnă, chiar dacă presupune costuri mai ridicate.

Zermatt, Elveția

Sfaturi de călătorie pentru vacanța ta de iarnă în Europa

· Ia cu tine straturi de bază termice, haine exterioare impermeabile și rezistente la vânt, căciuli, mănuși și fulare

· Poartă bocanci impermeabili, cu talpă aderentă

· Rezervă din timp cazarea și biletele de avion pentru a evita prețurile mai mari și lipsa disponibilității

· Încheie o asigurare de călătorie care să acopere anulări neprevăzute, bagaje pierdute sau urgențe medicale

· Ia numerar la tine pentru standurile mici din piețe sau comercianții din zone mai izolate

· Ia în calcul un abonament feroviar (Rail Pass) pentru deplasări confortabile și eficiente pe timp de iarnă

· Documentează-te despre costurile medii ale principalelor activități și planifică bugetul în consecință

Sursa: StirilePROTV

Etichete: destinatii, iarna, obiective turistice, vacanta de iarna,

Dată publicare: 17-01-2026 15:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Stiri Turism
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

Satul medieval din România supranumit „Muntele Mierii”, situat în inima Țării Bârsei, păstrează farmecul autentic al Transilvaniei de odinioară.

Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată
Stiri Turism
Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată

Peștera Liliecilor este una dintre cele mai fascinante atracții naturale din România, un loc unde misterele subterane se împletesc cu prezența impresionantă a coloniilor de lilieci.

Destinația nr. 1 din lume pentru stare de bine. Turiștii își doresc să se mute în acest loc. Top „destinații ale dopaminei”
Stiri Turism
Destinația nr. 1 din lume pentru stare de bine. Turiștii își doresc să se mute în acest loc. Top „destinații ale dopaminei”

Iarna aduce zile mai scurte și mai puțină lumină, iar pentru mulți oameni acest lucru vine la pachet cu oboseală și lipsă de energie.

Recomandări
Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime”
Stiri externe
Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, le-a cerut autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi a dat vina pe președintele Donald Trump pentru victimele din Iran.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Ianuarie 2026

02:10:25

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59