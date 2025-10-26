Peștera Cetățile Ponorului din Munții Apuseni, Bihor – cea mai spectaculoasă peșteră din România pentru explorare și turism

Ascunsă în inima Munților Apuseni, în județul Bihor, Peștera Cetățile Ponorului este considerată una dintre cele mai spectaculoase formațiuni carstice din România.

Cetățile Ponorului este cel mai mare complex carstic din România, supranumit „Everestul speologiei române”.

Peștera se află în Parcul Natural Apuseni, la capătul aval al Văii Cetății, în punctul cel mai jos al bazinului închis Padiș–Cetățile Ponorului, la o altitudine de aproximativ 950 de metri. Iată tot ce trebuie să știi despre acest loc spectaculos.

Unde se află Peștera Cetățile Ponorului și cum ajungi la ea

Cetățile Ponorului se află pe platoul carstic Padiș, în Munții Bihorului, la o altitudine de aproximativ 950 m.

Există mai multe variante de acces către peșteră, în funcție de punctul de plecare și mijlocul de transport.

Din Padiș:

Cel mai direct traseu pornește din zona Padiș, pe marcajul cu punct albastru. Drumul durează aproximativ 2 ore de mers pe jos și trece printr-un peisaj frumos. Se poate ajunge și cu mașina, pe șoseaua forestieră care se desprinde din drumul Pietroasa – Padiș.

Din Arieșeni:

O altă rută pornește din centrul stațiunii turistice Arieșeni. Se urmează drumul comunal până în satul Cobleș, iar de acolo marcajul cu triunghi roșu. Distanța de 10 kilometri până la Cobleș se poate parcurge cu autoturismul, apoi drumul continuă pe jos, printr-o zonă deosebit de pitorească.

Punct de plecare recomandat – Cabana Cetățile Ponorului:

Pentru explorarea complexului carstic, cea mai convenabilă opțiune este cazarea la Cabana Cetățile Ponorului, aflată la doar 1 km de peșteră. De aici, drumul până la intrarea principală durează 15-20 de minute pe jos, pe un traseu bine marcat și accesibil inclusiv familiilor cu copii.

Acces cu mașina până la cabană:

• Din Cluj-Napoca (120 km, aproximativ 2 ore și jumătate): Cluj-Napoca – Huedin – Poieni – Beliș – Smida – Cabana Cetățile Ponorului. Drumul este asfaltat până la cabană și accesibil oricărui tip de autoturism. Parcare gratuită este disponibilă la locație.

• Din Oradea (100 km, aproximativ 2 ore): Oradea – Beiuș – Pietroasa – Valea Seacă – Cabana Cetățile Ponorului. Traseul trece prin sate tradiționale și oferă priveliști caracteristice Apusenilor.

Cabana rămâne cel mai practic punct de pornire, economisind 2-3 ore de drumeție comparativ cu alte zone de cazare din regiune.

Istoric

Cetățile Ponorului, considerate și „Everestul speologiei românești”, reprezintă o zonă carstică grandioasă și complexă. Numele provine de la aspectul asemănător unei fortărețe, rezultat din eroziunea naturală produsă de apă. Celebrul speolog român Emil Racoviță s-a numărat printre primii care au explorat această minune a naturii, descoperită în anul 1886.

Datorită frumuseții și complexității sale, Cetățile Ponorului sunt în continuare o atracție importantă atât pentru speologi, cât și pentru iubitorii formațiunilor carstice. Galeria principală a peșterii, lungă de aproximativ 2 kilometri, este străbătută de un râu subteran mare, care formează numeroase cascade și repezișuri.

Întregul platou Padiș este acoperit de formațiuni carstice spectaculoase, precum Cheile Galbenei, Focul Viu, Groapa de la Barsa, Avenul Borțig și altele.

Ce poți vedea în peșteră

Peștera Cetățile Ponorului are o galerie principală de aproximativ 2 kilometri lungime, străbătută de un râu subteran puternic care formează cascade și vâltori. Intrarea se face printr-un portal de 70 de metri înălțime și 30 de metri lățime, situat în prima dolină, cu o adâncime de circa 300 de metri și un diametru de aproximativ 1.000 de metri.

Pe parcurs, se intersectează a doua dolină, cu pereți verticali, unde apare un râu care provine din Peștera de la Căput și dispare din nou în subteran, formând începutul cursului activ al peșterii. A treia dolină oferă acces direct la galeria principală.

În interior, după zona luminată natural prin spărturile celor trei doline, se întâlnesc două izbucuri puternice de apă provenite din Poiana Ponor. Galeria devine dificilă, cu acumulări de bolovani și trunchiuri care formează obstacole peste care apa creează cascade și vâltori. Traversarea se face cu echipament specific și, pe alocuri, cu bărci pneumatice.

Pe traseu se succed mai multe săli și lacuri: Sala Taberei, lacurile navigabile, Sala Florilor de Piatră cu stalagmite arenacee, Galeria Venețiană și lacul 14, care duce la sifonul terminal.

Peștera este parțial explorată, iar galeriile descoperite până în prezent nu sunt complet conectate cu cursul activ principal. Complexul este considerat una dintre cele mai mari și dificile formațiuni carstice din România.

Ce poți vizita în Parcul Natural Apuseni

Dacă ajungi în Parcul Natural Apuseni, nu rata următoarele obiective turistice:

Ghețarul Scărișoara

Situat la 1.165 metri altitudine, Ghețarul Scărișoara este cel mai mare depozit permanent de gheață din România, cu peste 10.000 m³ de gheață. Stratificarea gheții păstrează urme ale unor plante și animale dispărute, fiind un punct de interes pentru studii climatice și vizitatori.

Satul scufundat Geamăna

În județul Alba, satul Geamăna a fost acoperit de un lac toxic în perioada comunistă, din cauza extinderii mineritului de cupru la Roșia Poieni. Astăzi se vede doar turnul bisericii vechi, un simbol al patrimoniului pierdut.

Cascada Evantai

Cascada Evantai se află în Valea Galbenei, la 1.280 m altitudine. Are 7 metri și numele i se trage de la forma e care seamănă cu un evantai și este alimentată de un râu subteran. Accesul se face printr-un traseu dificil, recomandat drumeților experimentați.

Valea Sighiștel

Valea Sighiștel este un canion cu stânci verticale și sectoare înguste în Munții Bihorului. Accesul necesită experiență în drumeții și o condiție fizică bună.

Satul Rimetea și Piatra Secuiului

Satul Rimetea, premiat de Europa Nostra pentru conservarea patrimoniului, se află în Alba. Masivul Piatra Secuiului oferă un fenomen unic: soarele răsare de două ori datorită celor două vârfuri separate printr-o prăpastie.

Peștera Urșilor

Acest obiectiv turistic este foarte popular în zonă. Se află în Chiscău, județul Bihor, iar peștera are o lungime totală de 1,5 km, cu galerii accesibile publicului, precum Galeria Oaselor și Galeria Lumânărilor. Este renumită pentru fosilele ursului de cavernă.

