Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei, pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României.

De asemenea, încă 300 milioane de lei sunt necesari pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României.

Potrivit unui comunicat al Executivului, citat de Agerpres, bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, prin asigurarea fondurilor necesare pentru plata obligaţiilor rezultate din contractele de achiziţie de echipamente militare, precum şi pentru finanţarea proiectelor de infrastructură militară.

Suma reprezintă credite de angajament şi credite bugetare şi se alocă din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

"Ministerul Apărării Naţionale derulează o serie de programe de înzestrare destinate creşterii capacităţii operaţionale a Forţelor Armate, incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care reflectă prevederile Acordului politic naţional privind creşterea finanţării pentru apărare", precizează Guvernul.

De asemenea, bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 300 milioane de lei "pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României, în contextul evoluţiilor geopolitice şi de securitate actuale, precum şi al angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi UE", mai arată Executivul.

