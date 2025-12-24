Un adolescent a fost înjunghiat mortal de fostul partener al mamei sale, în Portugalia. Agresorul a murit într-o explozie

Poliţia Judiciară portugheză a declarat că investighează moartea prin înjunghiere a adolescentului, identificat de presa locală ca fiind un cetăţean britanic, şi a presupusului făptaş, despre care poliţia spune că era fostul partener al mamei băiatului.

Mama "a fost găsită de autorităţi prezentând semne că a fost imobilizată şi agresată şi ulterior a fost dusă la cel mai apropiat spital", a declarat poliţia într-un comunicat.

"Atât presupusul agresor, cât şi minorul prezentau mai multe răni provocate de o armă albă, dar, în ciuda faptului că semnele vitale erau încă detectabile, decesul a fost declarat la faţa locului câteva momente mai târziu", se mai menţionează în comunicatul poliţiei.

Poliţia a declarat că GNR (Garda Naţională Republicană) a răspuns la incidentul din oraşul Tomar după ce a primit o alertă despre ceea ce părea a fi o situaţie de violenţă domestică.

"În casă se simţea un miros puternic de gaz care, câteva momente mai târziu, a dus la o explozie care l-a rănit pe unul dintre ofiţerii GNR", se arată în comunicatul poliţiei.

Tabloidul britanic The Sun scrie că suspectul a murit în explozia provocată chiar de el. Potrivit sursei citate, se crede că agresorul a dat drumul la gaze, declanşând explozia în care a murit, în timp ce fosta parteneră de viaţă şi un agent al GNR au fost răniţi.

"Presupusul făptaş executase o pedeapsă cu închisoarea pentru omor calificat, iar familia era în atenţia autorităţilor după o serie de cazuri de violenţă domestică înregistrate în 2022 şi 2023."



"Suntem în contact cu autorităţile locale în urma unui incident din Portugalia şi suntem pregătiţi să oferim sprijin consular", a anunţat MAE britanic într-o declaraţie de presă.

