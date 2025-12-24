De la 1 ianuarie 2026, transportarii români nu vor putea circula pe un drum important din Ungaria

24-12-2025 | 10:53
TIR
Din 1 ianuarie 2026, camioanele de peste 7,5 tone nu vor mai avea acces pe drumul principal 42 între Berettyóújfalu și frontiera româno-ungară, cu unele excepții.

Aura Trif

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ITPF Oradea, după introducerea restricţiei, traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4.

Restricţiile sunt valabile pentru cetăţenii români transportatori de marfă care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria. În consecinţă, vor fi amplasate indicatoare de interzicere a accesului vehiculelor de marfă care depăşesc 7,5 tone.

Cine face excepție

Fac excepţie de la restricţie vehiculele de marfă a căror destinaţie sunt localităţile Biharkeresztes sau Artand (trafic de destinaţie) şi care figurează în documentul de transport.

De asemenea, introducerea restricţiei nu se aplică autobuzelor.

viktor orban vladimir putin
Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român

Pentru a asigura un control eficient şi operativ, precum şi un climat de siguranţă pentru cetăţenii care tranzitează graniţele ţării în perioada sărbătorilor de iarnă şi întâmpinarea noului an, Poliţia de Frontieră Oradea a dispus o serie de măsuri de adaptare a misiunilor şi resurselor umane, în funcţie de specificul fiecărei frontiere, angrenând aproximativ 260 de poliţişti de frontieră zilnic în zona de competenţă.

În ceea ce priveşte frontiera internă a României, conducerea ITPF Oradea reaminteşte faptul că toate persoanele care vor să călătorească în Ungaria se pot deplasa fluent, fără a se mai opri în fostele puncte de frontieră.

"Este important de reţinut că persoanele care intenţionează să meargă pe teritoriul altui stat trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil, respectiv un paşaport sau o carte de identitate. Totodată, cetăţenii români minori şi însoţitorii acestora trebuie să aibă în continuare asupra lor aceleaşi documente care erau necesare şi înainte de integrarea în Spaţiul Schengen. Cooperarea cu autorităţile similare din statele vecine este permanentă, pentru menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă şi pentru descurajarea infracţionalităţii transfrontaliere", a menţionat, citată în comunicatul de presă, purtătoarea de cuvânt a ITPF Oradea, Laura Bondar.

Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: Agerpres

