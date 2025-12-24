Fotografia oficială de Crăciun a lui Donald și Melania Trump provoacă stupoare pe internet: ”Parcă merg la înmormântare”

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania au publicat fotografia anuală de Crăciun, iar unii utilizatori de pe rețele sociale au remarcat că nu pare să reflecte deloc spiritul sărbătorilor.

Fotografia a fost postată marți dimineață pe contul oficial al Casei Albe, împreună cu un mesaj de ”Crăciun fericit” tuturor urmăritorilor.

Însă imediat, utilizatorii rețelelor sociale au criticat cuplul pentru că au niște expresii faciale foarte serioase în această fotografie... de Crăciun.

În imagine, cei doi se țin de mână în fața decorațiunilor de Crăciun, a steagului american și a steagului președintelui în Casa Albă.

White House

Atât președintele, cât și prima doamnă sunt îmbrăcați în negru, privind direct în cameră, cu fețe complet impasibile.

Melania poartă o rochie lungă, fără mâneci, completată de cercei minimalisti cu perle și o brățară cu diamante, în timp ce președintele Trump are un smoking negru, completat de un papion negru.

Președintele și-a completat ținuta și cu o pereche de pantofi eleganți din piele neagră lucioasă.

Deși fotografia trebuia să se concentreze pe mesajul lor de Crăciun, mulți dintre utilizatorii rețelei X nu au putut să nu remarce faptul că cei doi nu par foarte veseli în poză.

Getty

Unii au folosit platformele de socializare pentru a face glume pe seama lor, afirmând că parcă cei doi „merg la o înmormântare”.

„Parcă merg la o înmormântare”, a scris cineva, potrivit Daily Mail.

Altcineva a fost de acord: „Doamne, ce... cum să zic... vesel...?”

„De ce nu zâmbește?”, s-a întrebat altcineva.

Un al alt utilizator s-a plâns: „Sincer, alegerea fotografiei este groaznică. Trebuie să aveți una mai bună, în care zâmbesc, nu?”

„Îi iubesc pe cei doi. Au făcut atât de multe, au îndurat atât de multe, au fost atât de hărțuiți. Și totuși, în fiecare zi luptă pentru noi. Vă rog, găsiți o fotografie mai bună. O merită.”

„V-ar omorî dacă zâmbiți?!”, a comentat un utilizator X.

„Nu ar trebui să zâmbească?”, a scris altul.

Un alt utilizator X a comentat: „Lipsa sinceră de zâmbete se potrivește cu rochia neagră”.

X.com

Publicarea acestei fotografii de Crăciun vine în momentul în care Prima Doamnă a prezentat trailerul noului său documentar, intitulat Melania, care va avea premiera în cinematografe pe 30 ianuarie.

Documentarul de 104 minute se concentrează pe cele 20 de zile care au precedat inaugurarea soțului său.

Amazon a cumpărat filmul pentru 40 de milioane de dolari – cea mai mare tranzacție pentru un documentar din istorie – după ce a învins rivalii Disney, Netflix și Paramount într-o licitație acerbă.

Trailerul începe cu un moment spectaculos, în care Prima Doamnă se pregătește să pășească în rotonda Capitoliului, îmbrăcată în ținuta sa de inaugurare, devenită acum iconică.

„Iată-ne din nou”, spune ea, zâmbind complice către camera de filmat de sub pălăria ei cu boruri largi, în stil boater.

Imaginile din culise surprind și momente tandre de familie cu fiul ei Barron și tatăl ei, punând în același timp în lumină standardele riguroase de securitate care înconjoară familia prezidențială.

Într-un alt moment fascinant din trailer, Prima Doamnă a fost văzută într-o conversație telefonică personală cu soțul ei din penthouse-ul de la Trump Tower din Manhattan.

„Bună ziua, domnule președinte”, se aude spunând ea. „Felicitări.”

Trump a răspuns cu energie și entuziasm: „Ai văzut?”

Melania a răspuns cu nonșalanță: „Nu. Da, o să văd la știri.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













