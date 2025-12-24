Zelenski: SUA vor un acord final de pace. Ucraina cooperează deplin și avertizează că Rusia nu trebuie să saboteze diplomația

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

„Astăzi, echipa noastră de negociere a prezentat un raport detaliat: Rustem Umerov şi Andrii Hnatov s-au întors după întâlniri în Statele Unite cu trimişii preşedintelui Trump. Ei au raportat asupra variantelor de lucru ale acordurilor care există deja, precum şi asupra punctelor din acorduri pe care am reuşit să le consolidăm”, a afirmat Zelenski.

El a precizat că este menţinut contactul permanent cu Statele Unite.

„Aşteptăm cu interes continuarea colaborării. Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există o cooperare deplină. Ucraina nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii. Lucrăm activ şi facem tot ce este necesar pentru ca documentele să se concretizeze şi să fie realiste. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie şi să trateze încheierea războiului cu maximă seriozitat”, a declarat liderul de la Kiev.

În opinia sa, dacă Rusia nu va face acest lucru, atunci trebuie să urmeze presiuni suplimentare.

„Lumea are toate instrumentele necesare pentru a face această presiune eficientă şi pentru a se asigura că pacea este realizată. Mulţumesc tuturor celor care ajută”, a declarat Zelenski.

