O destinație mai puțin cunoscută atrage tot mai mulți turiști. Plaja unde totul este roz oferă cadre ”instagramabile”. FOTO

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 2743059491
Shutterstock

Vacanțele clasice sunt tot mai des înlocuite de experiențe ieșite din tipare, iar o „plajă” complet roz reușește să atragă atenția turiștilor din întreaga lume. 

autor
Mihaela Ivăncică

Deși puțini își pot imagina cum ar fi să se relaxeze pe un astfel de țărm, imaginile apărute recent pe rețelele sociale au transformat locul într-o adevărată atracție virală, scrie Express.

Un influencer de travel a dezvăluit publicului această destinație neobișnuită, despre care spune că „aproape nimeni nu știe”. Clipul său a strâns rapid mii de aprecieri, stârnind curiozitatea internauților.

Experiență într-un decor complet roz

În imaginile publicate, turistul apare relaxându-se pe un șezlong roz, așezat pe nisip roz, într-un decor monocrom spectaculos. Experiența continuă la un bar tematic și chiar pe un leagăn, toate în aceeași nuanță intensă.

Fiecare element este gândit pentru impact vizual maxim, transformând locul într-un decor ideal pentru fotografii și conținut de social media.

În descrierea postării, influencerul explică faptul că locul nu trebuie confundat cu o plajă obișnuită.

„Nu este chiar o plajă tipică, ci mai degrabă o zonă foto artificială, departe de mare, creată pentru cadre spectaculoase și imagini cu atmosferă. Cu toate acestea, arată incredibil de frumos și probabil nu ați mai văzut așa ceva până acum.”

El a subliniat și un alt detaliu care atrage vizitatori: „Intrarea este gratuită chiar dacă nu sunteți cazați la hotel. Nu sunt necesare cereri sau explicații, pur și simplu intrați și bucurați-vă.”

Reacții entuziaste din partea internauților

Postarea a devenit rapid virală, depășind 21.000 de aprecieri și generând numeroase reacții: „Hyatt Regency Hotel Sanya este uimitor.”, „Atât de frumos.”, „Îmi vine să-mi duc fiica acolo.”

Comentariile reflectă fascinația publicului pentru acest loc atipic, care pare desprins dintr-o lume imaginară.

În realitate, „plaja” este o instalație artificială, creată special pentru fotografii. Conceptul amintește de o lume a păpușilor, unde fiecare detaliu este atent controlat: de la nisip și șezlonguri până la umbrele și chioșcuri.

Această estetică, inspirată de universul „Barbie”, a devenit extrem de populară pe rețelele sociale.

Secretul culorii neobișnuite

Nisipul nu este în mod natural roz. Nuanța spectaculoasă este obținută printr-un amestec de particule care reflectă lumina, combinate cu fragmente de coral zdrobit.

Deși nu oferă o experiență clasică de plajă, locul compensează prin aspectul spectaculos și prin oportunitățile foto.

Chiar dacă este ideal pentru fotografii și momente de relaxare, spațiul nu este destinat înotului sau activităților obișnuite de litoral. În apropiere există, însă, o plajă naturală, unde turiștii pot experimenta atmosfera clasică de vacanță. 

Până atunci, „plaja” roz rămâne una dintre cele mai neobișnuite atracții, construită special pentru a impresiona și a deveni virală.

Sursa: Express

Etichete: plaja, turisti, China,

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Mai 2026

47:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Mai 2026

01:45:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2 | Sănătatea cardiovasculară și alergiile sezoniere

29:53

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Gigi Becali și-a ales favorita la titlu: „Sunt campioni”

Sport

Atmosferă incredibilă la Sala Polivalentă. Liga Liceelor Playerfy a încheiat în forță Turneul Final București