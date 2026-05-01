O destinație mai puțin cunoscută atrage tot mai mulți turiști. Plaja unde totul este roz oferă cadre ”instagramabile”. FOTO

Deși puțini își pot imagina cum ar fi să se relaxeze pe un astfel de țărm, imaginile apărute recent pe rețelele sociale au transformat locul într-o adevărată atracție virală, scrie Express.

Un influencer de travel a dezvăluit publicului această destinație neobișnuită, despre care spune că „aproape nimeni nu știe”. Clipul său a strâns rapid mii de aprecieri, stârnind curiozitatea internauților.

Experiență într-un decor complet roz

În imaginile publicate, turistul apare relaxându-se pe un șezlong roz, așezat pe nisip roz, într-un decor monocrom spectaculos. Experiența continuă la un bar tematic și chiar pe un leagăn, toate în aceeași nuanță intensă.

Fiecare element este gândit pentru impact vizual maxim, transformând locul într-un decor ideal pentru fotografii și conținut de social media.

În descrierea postării, influencerul explică faptul că locul nu trebuie confundat cu o plajă obișnuită.

„Nu este chiar o plajă tipică, ci mai degrabă o zonă foto artificială, departe de mare, creată pentru cadre spectaculoase și imagini cu atmosferă. Cu toate acestea, arată incredibil de frumos și probabil nu ați mai văzut așa ceva până acum.”