Rezervarea unui zbor este o parte esențială a pregătirii unei vacanțe, însă un detaliu este adesea ignorat: alegerea locului în avion. Deși poate părea un aspect minor, poziția în care stai poate influența considerabil confortul, mai ales în cazul zborurilor lungi, potrivit Express.

Călătorii experimentați spun că alegerea unui loc nepotrivit poate strica întreaga experiență – de la lipsa meselor și a gustărilor, până la disconfort și întreruperi frecvente. În acest context, Andrea Platania, expert în turism la o platforma de transferuri aeroportuare, a explicat care sunt locurile pe care pasagerii ajung să le regrete cel mai des.

Locurile 11A și 11F

Primele locuri de evitat sunt 11A și 11F. Potrivit expertului, acestea se află în zona de mijloc a avionului, unde lipsesc multe dintre micile avantaje.

„Par ok pe hârtie, dar în realitate sunt unele dintre cele mai incomode locuri”, explică acesta.

Pentru că echipajul începe de obicei servirea de la ambele capete ale avionului, pasagerii din această zonă pot constata că gustările sau băuturile s-au epuizat până ajunge căruciorul la ei. În plus, locurile sunt departe de toalete, iar accesul poate fi mai dificil.

Locurile 30E și 30F

Aceste locuri sunt situate foarte aproape de toalete, ceea ce înseamnă multă agitație.

„Nu este vorba doar de apropiere, ci de mișcarea constantă din jur”, spune expertul.

Pasagerii vor avea frecvent oameni care stau la coadă lângă ei, ceea ce poate crea senzația că stai într-un coridor, nu într-un spațiu personal.

Locurile 30A și 30F

Problema principală aici este confortul. În multe avioane, locurile din spate au un grad redus de înclinare sau chiar nu se pot lăsa pe spate deloc.

„Mulți își dau seama abia când încearcă să se așeze mai comod și nu reușesc”, explică Andrea.

Acest lucru face zborul mai obositor, mai ales dacă vrei să te odihnești. În plus, pasagerii din aceste locuri sunt printre ultimii care coboară din avion, ceea ce poate fi o problemă dacă trebuie să prindă o conexiune rapidă.