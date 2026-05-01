Nava a fost interceptată de Gardienii Revoluției, chiar când încerca să treacă fără permis. Echipajul este teafăr, dar vaporul este în mâinile autorităților de la Teheran.

Sub pavilion Panama, nava MSC Francesca, a fost capturată de forțele iraniene. La bord se află 20 de membri ai echipajului, inclusiv cei patru cetățeni români.

Imagini difuzate ulterior operațiunii arată desfășurarea intervenției. Ambarcațiuni militare se aliniază în jurul vasului, la mică distanță, apoi soldați înarmați escaladează puntea. Comanda navei trece la Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, iar cargobotul este condus în apele iraniene.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România (SLN): „Au vrut să treacă Strâmtoarea Ormuz fără aprobare. În alte scenarii, li s-a promis că pot trece și atunci când s-au mișcat să treacă strâmtoarea, ei au fost interceptați, s-a tras asupra lor”.

Unul dintre români a reușit, în primele momente după sechestrare, să transmită un mesaj reprezentanților unei companii de navigație din Constanța.

„Suntem sechestrați în Iran. Nu vor să ne dea drumul să plecăm. Pot să stau tot anul aici sau până se termină războiul. Avem telefonul doar jumătate de oră pe zi, pentru că ni l-au confiscat și ne dau să vorbim cu familia și atât. Nu știu când ajung acasă sau dacă mai ajung”.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România: „Am confirmarea că sunt în siguranță. Au alimente, apă, tot ce le trebuie. Li s-au confiscat telefoanele mobile pentru a nu face poze și filmulețe din jur împrejurul navei, ca locație unde sunt”.

Conform informațiilor preliminare, nava ar fi intrat în Strâmtoarea Ormuz înainte de răsărit. Sistemele de navigație ar fi raportat o poziție diferită de cea reală, discrepanță care a atras atenția autorităților iraniene și a determinat intervenția.

Cazul celor patru români este monitorizat de Ambasada României la Teheran.