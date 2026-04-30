Frumoasa insulă Gili Trawangan din Indonezia este aproape perfectă și a fost desemnată „cea mai bună mare pentru înot din lume”, datorită apelor sale calme și azurii, dar și a coastei protejate, potrivit Express.

Insula are o viață marină tropicală bogată și recife de corali vibrante, fiind destinația ideală pentru pasionații de snorkeling care vor să înoate alături de broaște țestoase sau pești clovn.

Gili Trawangan a ocupat primul loc în clasamentul celor mai bune destinații de coastă pentru înot, în urma unui studiu realizat de CV Villas, care a analizat temperatura apei, viteza vântului, gradul de acoperire cu nori și indicele UV pe parcursul anului.

Însă apele limpezi și plajele cu nisip fin sunt doar începutul farmecului acestei insule.

Insula, cunoscută și sub numele de Gili T, este accesibilă doar cu barca, fie printr-o călătorie scurtă de pe insula Lombok, fie printr-un drum mai lung din Bali. Datorită poziției sale, este populară printre turiștii care vizitează Bali sau care vor să exploreze insulele apropiate Gili Air și Gili Meno.

Un aspect deosebit este faptul că vehiculele motorizate nu sunt permise pe insulă, iar vizitatorii o pot parcurge pe jos sau cu bicicleta în aproximativ o oră. Atmosfera boemă și liniștea oferă o evadare perfectă din agitația cotidiană.

Cu toate acestea, Gili Trawangan este cunoscută și pentru viața de noapte animată. Există numeroase baruri și restaurante pe plajă, unde turiștii pot dansa, asculta muzică live sau gusta preparate locale.

Adesea numită „insula petrecerilor” în comparație cu vecinele sale, Gili Trawangan oferă totuși și opțiuni mai relaxante, precum admirarea apusului într-un bar liniștit sau odihnă înaintea unei zile pline de snorkeling. Activitățile sunt variate: sporturi nautice, excursii cu barca, tururi cu bicicleta, cursuri de gătit, spa sau simple plimbări într-un decor de vis.

Vremea este un alt atu al insulei, cu temperaturi de aproximativ 31°C în luna martie, ceea ce face înotul și mai tentant. În plus, apropierea de Bali și Lombok transformă insula într-un punct ideal de plecare pentru explorarea altor peisaje tropicale din Indonezia.

După o vizită în decembrie anul trecut, un turist a scris pe Tripadvisor: „A fost uimitor. Inițial am planificat o zi, dar am realizat că nu este suficient pentru acest loc minunat, așa că ne-am prelungit șederea cu încă două zile. Plaje superbe, apusuri spectaculoase, atmosferă curată, iar experiența de snorkeling a fost incredibilă.”

Un alt vizitator a spus: „Am petrecut două zile pe insulă! M-am relaxat, am înotat în ape cristaline, am cumpărat suveniruri, am mers la restaurante excelente și există multe de făcut noaptea: baruri, restaurante și cluburi. Un paradis aflat la doar 20 de minute cu barca de Lombok.”