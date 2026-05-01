Membrii familiei le-au auzit în timp ce aprindeau lumânări. Întâmplarea a speriat pe toată lumea, iar poliția a decis să deschidă mormântul.

Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost înmormântat pe 8 aprilie, în cimitirul local. Înainte să moară, suferea de diabet sever și mai multe probleme de sănătate.

Jozef Kalinaj, primarul din Bijacovce: „Cu două sau trei zile înainte de moarte, i-au amputat piciorul. Apoi, se pare că a făcut septicemie, iar situația era deja foarte gravă.”

Familia i-a aprins zilnic lumânări la mormânt. În a optsprezecea zi, însă, liniștea rugăciunii a fost întreruptă de zgomote, care ar fi venit din mormânt, spun rudele.

Jozef, rudă a decedatului: „Se auzea ca și cum cineva bătea într-un sicriu.”

Se spune că vocea unuia dintre fii ar fi fost cea la care „a reacționat” decedatul.

Sára, rudă: „L-am strigat „tată”, și parcă ne-a răspuns.”

Mária, fiica decedatului: „Am fugit la preot, dar nu era acasă.”

Apoi au sunat la firma de pompe funebre, care i-a trimis la poliție.

Mária, fiica: „Polițiștii au auzit același lucru ca noi, că nu mințeam. Au auzit și ei bătăile.”

Jana Ligdayová, purtător de cuvânt al Inspectoratului Regional de Poliție Prešov: „Până în prezent nu a fost inițiată nicio procedură penală. Cazul este tratat ca profanare de morminte.”

Sára, rudă: „Se auzeau voci și zgomote, ca și cum ne răspundea.”

Mária, fiica: „Am folosit chiar și un aparat auditiv pentru surzi și am ascultat.”

Poliția a tratat cazul cu seriozitate. A chemat pompierii și, împreună, au deschis mormântul. Când au ridicat capacul sicriului, au găsit trupul în aceeași poziție în care fusese îngropat.

Mária, fiica: „Autoritățile erau curioase ce ar putea fi. Poate apă, dar când am deschis, nu era deloc apă. Nu arăta ca atunci când l-am adus de la spital. Avea obrajii roșii.”

În ziua aceea, polițiștii și pompierii au rămas la mormânt până târziu, așteptând un medic legist.

Jozef Kalinaj, primarul din Bijacovce: „A sosit un medic legist, care a decis ca sicriul să fie transportat la Martin pentru o nouă autopsie.”

Potrivit primarului, în jurul cazului s-a creat o agitație inutilă, care a atras zeci de curioși la cimitir. El are propria teorie despre sunetele tulburătoare.

Jozef Kalinaj, primarul din Bijacovce: „După părerea mea, ar fi putut fi rozătoare care au intrat înăuntru.”

Autopsia nu a găsit nimic suspect. Trupul a fost returnat familiei, iar aceștia au organizat din nou înmormântarea. Ei sunt în continuare de părere că decedatul comunica cu ei. Iar autoritățile locale încă nu au scăpat complet din această poveste.

Lukáš Dunka, firmă de pompe funebre: „În această dimineață am primit un apel dintr-un alt sat. Membrii unei familii spuneau că au auzit o rudă ciocănind, la fel ca în Bijacovce, și ne întrebau ce ar fi dacă tatăl lor ar fi revenit la viață.