În scrisoare, Oana Gheorghiu a adresat fiecărui deputat şi senator al României un apel la înţelepciune şi curaj, în contextul votului pe moţiunea de cenzură. Ea a ataşat şi raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat.

Astfel, Ştefan Ovidiu Popa (PSD) i-a transmis că realitatea politică este clară - pe 5 mai, Guvernul Bolojan va cădea.

''Doamnă viceprim-ministru, scrisoarea dumneavoastră nu mai convinge pe nimeni. Realitatea politică este clară: pe 5 mai, Guvernul Bolojan va cădea. Parlamentarii social-democraţi vor vota fără ezitare moţiunea de cenzură, fără excepţii. Spuneţi că nu există intenţia de a înstrăina activele statului, dar chiar documentele asumate de Guvern arată contrariul. Listarea accelerată a unor participaţii din companii strategice precum Hidroelectrica, Romgaz, Salrom sau Nuclearelectrica, în condiţii netransparente, e un semnal de alarmă privind direcţia în care duceţi economia. Într-un context plin de provocări pe plan internaţional, în care alte state îşi protejează resursele, România este împinsă exact în sens invers, iar consecinţele ar putea fi dramatice. Întrebarea despre ce lăsăm în urmă are un răspuns simplu: nu o ţară care îşi cedează activele strategice! Pe 5 mai, Parlamentul vă va da acest răspuns'', a scris Popa pe Facebook.

PACE: „Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum”

Şi liderul grupului PACE - Întâi România, senatorul Adrian Peiu, a reacţionat la scrisoarea Oanei Gheorghiu.

''Mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE - Întâi România să voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi. De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum, în pragul unei moţiuni de cenzură care va pune capăt unui Executiv abuziv, care a condus ţara prin ordonanţe de urgenţă şi prin asumări de răspundere care au eludat Legislativul într-o manieră practicată doar în dictaturi. Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului? A anunţat pe cineva din opoziţie cu privire la planul de a înstrăina cele mai profitabile companii ale statului român? A făcut vreo consultare în acest sens sau a catadicsit să vină în Parlament să ne ceară opinia?'', a arătat senatorul.

Potrivit acestuia, parlamentarii PACE - Întâi România îşi reafirmă decizia clară de a vota moţiunea de cenzură PSD - AUR - PACE la vedere, pentru a restaura democraţia şi rolul Parlamentului în cadrul puterilor statului român şi pentru a-i da şansa României să fie condusă în interesul poporului român, nu al intereselor străine de neam şi ţară.

''Da, doamna vicepremier, Grupul PACE Întâi România 'alege adevărul', aşa cum aţi solicitat: adevărul că acest Guvern trebuie să plece definitiv odată cu practicile sale abuzive şi neconstituţionale. Am extras 'propriile concluzii', aşa cum aţi cerut: Guvernul Bolojan a afundat România în criză, a sărăcit populaţia, a distrus mediul de afaceri, a negat separaţia puterilor în stat, a transformat Parlamentul în oficiul poştal al Executivului şi a izolat, jignit şi dispreţuit parlamentarii din opoziţie şi alegătorii suveranişti ca şi cum am fi fost duşmani ai poporului şi cetăţeni indezirabili. Iar un e-mail trimis la ceas de seară nu vă transformă brusc nici în partener de dialog, nici într-un Guvern democratic, ci doar arată disperarea şi nimicnicia unei puteri insalubre şi deraiate de pe şinele democraţiei'', a afirmat Peiu, potrivit unui comunicat.

AUR: „O dezamăgire suplimentară”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a scris pe Facebook că va vota pentru moţiunea de cenzură, iar Guvernul Bolojan trebuie să plece.

''Mesajul trimis pe adresa privată de email mă îndeamnă să citesc (în calitate de parlamentar) un document cu 'realizările Guvernului' înainte să votez moţiunea. Ca sa fiu bine informat şi să 'nu votez în beneficiul unui şef de partid', zice doamna vicepremier în mesaj său nocturn. Am citit documentul. O dezamăgire suplimentară. România este în recesiune economică, iar acest Guvern are o agendă paralelă cu cea a românilor. Fiind un weekend prelungit, abia luni juriştii AUR vor sesiza Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) spre a verifica dacă a fost o prelucrare legală a datelor cu caracter personal. Nu ştim cum adresele noastre personale de email au ajuns de la Parlament la Guvern, spre a fi folosite de doamna Gheorghiu într-un exerciţiu eminamente politic - rugămintea de a nu vota pentru demiterea Guvernului din care face parte. Răspund public la solicitarea doamnei Gheorghiu - voi vota 'pentru' moţiunea de cenzură, voi vota demiterea unui Guvern al austerităţii, al nepăsării, al inechităţii sociale, al tăierilor de salarii, de pensii şi de alocaţii sociale'', a arătat el.

Oana Gheorghiu: „Moţiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis joi un mesaj personal fiecărui deputat şi senator al României, în care a făcut un apel la înţelepciune şi curaj.

''Am ataşat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat - documentul original, exact aşa cum a fost prezentat în şedinţa de Guvern din 16 aprilie şi publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului. Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să îşi exprime votul la moţiunea de cenzură având la dispoziţie toate informaţiile corecte, nu versiunea lor denaturată. Moţiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest Guvern ar vrea să 'vândă ţara'. Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscenţele anilor '90, când acelaşi slogan a creat spaţiul în care alţii au devalizat-o, au furat-o şi au folosit-o exclusiv în interes propriu. Am toată convingerea că reprezentanţii aleşi ai poporului român îşi vor exercita votul de marţi nu din obedienţă faţă de un şef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor. Istoria îi va reţine cu recunoştinţă pe cei care au salvat ţara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el'', a fost mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu.