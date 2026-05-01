Autoritățile au precizat că verificările au fost inițial îngreunate, deoarece unitatea a fost găsită închisă, însă, în urma demersurilor, controlul a fost efectuat conform atribuțiilor legale, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, transmis vineri.

Ce au descoperit inspectorii

În urma neregulilor grave constatate, inspectorii au decis închiderea cabinetului medical, retragerea autorizației sanitare de funcționare și aplicarea unor amenzi în valoare totală de 70.000 de lei, în baza HG 857/2011.

Printre abaterile identificate se numără deficiențe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale, precum și încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție.

Presa a relatat că o femeie din Râmnicu Vâlcea a mers la un cabinet din Bucureşti pentru o intervenţie de lifting facial, însă la puţin timp după începerea operaţiei intervenţia a fost oprită, fiind chemată o ambulanţă. Femeia a fost dusă la Spitalul Floreasca, unde investigaţiile au indicat o sângerare în cutia craniană, astfel că a fost transferată la Institutul de Boli Cerebro-vasculare. Starea pacientei s-a agravat şi ea a intrat în comă.

CMMB a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie.