Mai mulți aleși neafiliați și din grupul POT care au semnat moțiunea de cenzură susțin că au vrut să tragă un semnal de alarmă, dar până la votul final este cale lungă. Așteaptă un plan de guvernare din partea inițiatorilor, iar până acum răspunsurile primite nu i-au mulțumit.

Ambele tabere confirmă că poartă discuții cu mai multi parlamentari, pentru a-i atrage de partea lor.

Corespondent PRO TV: „Conducerile PSD și AUR se bazează că au depus moțiunea cu 21 de semnături în plus față de voturile necesare ca să dea jos Guvernul. Cei care ar putea răsturna rezultatul sunt cei 26 de parlamentari neafiliați și din grupul POT care au semnat textul. Mulți dintre ei nu au decis încă dacă își vor da și votul”.

Unii le-au cerut liderilor din PSD și AUR să vină cu un program de guvernare, un nume de premier și cu o listă de schimbări pe care intenționează să le implementeze dacă Executivul cade.

Tasica Simu, deputat neafiliat: „Noi așteptăm să vedem dacă primim niște răspunsuri concrete. În caz contrar nu avem cum să votăm... ce? Ce să votăm în caz contrar? Până la această oră nu am primit un răspuns clar, satisfăcător. Dacă se vrea doar o schimbare de imagine, pentru noi asta nu funcționează. Nu putem arunca țara în haos doar de dragul de a schimba un om”.

În plus, surse politice susțin că e posibil ca mai multi parlamentari social-democrați să lipsească în ziua votului. Motivele ar fi medicale.

Gabriel Andronache, liderul deputaților liberali, crede că unii parlamentari ar fi fost forțați să semneze moțiunea: „Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moțiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului”.

De cealaltă parte, social-democrații au negat că ar fi constrâns parlamentari să semneze și spun că un singur ales PSD, internat în spital, ar absenta. Trădarea nu e luată în calcul.

Marian Neacșu, deputat PSD: „Este exclus un asemenea scenariu. Vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari”.

PSD, AUR și PACE au depus odată cu moțiunea de cenzură 254 de semnături. Este nevoie de 233 de voturi ca Executivul să fie demis.