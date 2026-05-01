Aproape 400 de oameni au fost arestaţi pentru participarea la demonstraţii de 1 Mai în Turcia | GALERIE FOTO & VIDEO

Un grup de 37 de membri ai HKP, un mic partid de stânga, a fost arestat în timp ce încerca să se apropie de Piaţa Taksim, cu scopul de a revendica dreptul de a demonstra acolo, relatează ziarul Cumhuriyet, citat de EFE şi AFP.

Un alt grup de 20 de muncitori care se îndreptau spre piaţă dintr-o altă zonă a fost, de asemenea, arestat, potrivit postului de televiziune Halk TV.

Interdicții stricte impuse de autorități

Guvernoratul Istanbulului, responsabil pentru forţele de securitate, a anunţat joi că protestele, marşurile şi evenimentele publice vor fi interzise pe tot parcursul zilei de 1 mai 2026 în patru cartiere, între care şi în Beyoglu, unde se află Piaţa Taksim din centrul oraşului.

Autorităţile au restricţionat transportul maritim între ţărmul european, unde este situată piaţa respectivă, şi ţărmul asiatic, unde sunt singurele două zone în care guvernul a autorizat manifestaţiile.