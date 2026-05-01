Aproape 400 de oameni au fost arestaţi pentru participarea la demonstraţii de 1 Mai în Turcia | GALERIE FOTO & VIDEO

Circa 370 de oameni au fost arestaţi vineri pentru că au încercat să sărbătorească 1 Mai în Piaţa Taksim din Istanbul, un loc emblematic pentru mişcarea muncitorească turcă, unde guvernul islamist a interzis demonstraţiile de Ziua Muncii încă din 2013.

Un grup de 37 de membri ai HKP, un mic partid de stânga, a fost arestat în timp ce încerca să se apropie de Piaţa Taksim, cu scopul de a revendica dreptul de a demonstra acolo, relatează ziarul Cumhuriyet, citat de EFE şi AFP.

Un alt grup de 20 de muncitori care se îndreptau spre piaţă dintr-o altă zonă a fost, de asemenea, arestat, potrivit postului de televiziune Halk TV.

Interdicții stricte impuse de autorități

Guvernoratul Istanbulului, responsabil pentru forţele de securitate, a anunţat joi că protestele, marşurile şi evenimentele publice vor fi interzise pe tot parcursul zilei de 1 mai 2026 în patru cartiere, între care şi în Beyoglu, unde se află Piaţa Taksim din centrul oraşului.

Autorităţile au restricţionat transportul maritim între ţărmul european, unde este situată piaţa respectivă, şi ţărmul asiatic, unde sunt singurele două zone în care guvernul a autorizat manifestaţiile.

Piaţa Taksim este un loc simbolic pentru sărbătorile de 1 Mai încă din 1977, anul cunoscut sub numele de "1 Mai Sângeros", când 34 de oameni au fost ucişi după ce bărbaţi înarmaţi neidentificaţi au deschis focul asupra mulţimii. Majoritatea victimelor au murit călcate în picioare sau asfixiate în înghesuiala provocată de panică, iar cel puţin 130 de persoane au fost rănite.

Interdicții și revendicări de-a lungul deceniilor

În urma loviturii de stat militare din 1980, marşurile au fost interzise în Piaţa Taksim, o interdicţie care timp de decenii a alimentat cererile stângii de a recupera acest spaţiu simbolic.

Între 2010 şi 2012, Piaţa Taksim a găzduit din nou sărbători masive de 1 Mai, cu participarea a sute de mii de oameni.

Din 2013, guvernul turc a interzis din nou adunările în piaţă, ceea ce a dus la tentative anuale de a mărşălui acolo, la arestări şi desfăşurări masive de forţe de ordine.

În întreaga Turcie au manifestat de 1 Mai mii de oameni, în ciuda desfăşurării masive a forţelor de poliţie la Ankara şi Istanbul.

Sursa: Agerpres

Articol recomandat de sport.ro
(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

