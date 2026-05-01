Incidentul a avut loc pe 18 aprilie, când copilul a tăiat de unul singur cablul de fibră optică al dronei, reușind astfel să împiedice o posibilă tragedie.

Anatolii Prokhorenko a povestit că se afla afară când a observat aparatul de zbor îndreptându-se spre locul în care se jucau frații săi mai mici.

„Zbura pur și simplu, am văzut că începe să se întoarcă. M-am aplecat, apoi am văzut că se ridică. Am zis: «Gata, în 15 secunde îl tai!» Nepotul meu a ieșit fugind și a strigat: «Taie-l!» L-am tăiat și am văzut că începe să accelereze în sus pentru că a pierdut controlul și a început să cadă. Ne pregăteam deja să explodeze. Dar drona a căzut la aproximativ 100–150 de metri de noi, în tufișuri», a declarat băiatul.

Lecția învățată de la militari

Anatolii spune că a învățat cum să acționeze în astfel de situații de la persoane din mediul militar, pe care le-a cunoscut întâmplător.

„Am mers în pădure să-i ajutăm să taie lemne de foc. Ne-am împrietenit. După ce am tăiat ultimul copac, era această fibră pe el. Mi-a arătat-o și mi-a spus: «În cazuri rare, să o tai». Apoi a intervenit instinctul, pentru că erau trei ai mei (frați) și încă trei (alții)», a explicat el.

Copilul recunoaște că a fost pentru prima dată când a făcut un astfel de gest și că a simțit teamă, însă instinctul de protecție a fost mai puternic.

Mykyta Havrylenko, director operațional al centrului de instruire pentru operatori UAV „Kruk”, avertizează că intervenția copilului a avut loc într-un context extrem de periculos.

„De obicei, o dronă FPV nu zboară singură. Este ghidată de o altă dronă din aer. Iar dacă acea dronă, de la o înălțime de 300 de metri, vede un băiat care încearcă să o neutralizeze — tăind sau încurcând fibra optică — ce se întâmplă mai departe? Băiatul devine o țintă prioritară pentru că intervine», a explicat acesta.

Viață schimbată de război

Anatolii este elev în clasa a VII-a. Tatăl său, Volodîmîr Poltoratskîi, spune că familia a fost nevoită să se mute la Cernihiv din cauza situației de securitate și că intenționează să solicite statutul de persoane strămutate intern. Băiatul este cel mai mare dintre cei cinci copii ai familiei.

Anatolii spune că își dorește încheierea conflictului și o viață normală.