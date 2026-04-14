În acest context, tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția către destinații similare, dar considerabil mai accesibile, fără a face compromisuri la capitolul peisaje sau experiențe, scrie Express.

Specialiștii din industria turismului atrag atenția asupra unei creșteri semnificative a interesului pentru litoralul Bulgariei, în special pentru orașul Sozopol, considerat o alternativă autentică la destinații precum Coasta Amalfi sau Riviera italiană.

„Deși Bulgaria a adoptat moneda euro, prețurile pentru mâncare, cazare și băuturi rămân mult mai scăzute comparativ cu alte destinații populare din Europa, precum Grecia, Spania sau Italia”, a explicat Laura Evans-Fisk, specialist în turism digital și marketing.

Cât costă o vacanță în Sozopol

Unul dintre marile avantaje ale destinației îl reprezintă costurile reduse. O bere poate costa mai puțin de 2 euro, în timp ce o masă completă ajunge la aproximativ 10 euro, valori semnificativ sub media altor stațiuni europene.

În ciuda prețurilor accesibile, peisajele spectaculoase, plajele întinse și atmosfera relaxată rămân la standarde înalte, comparabile cu destinațiile de lux din sudul Europei.

Sozopol este descris ca având un farmec similar cu renumite orașe italiene de pe coastă.

„Acest oraș litoral are un aer foarte asemănător cu Positano și Cinque Terre, din celebra Riviera italiană”, a adăugat Evans-Fisk.

Orașul vechi impresionează prin casele sale tradiționale din lemn, străduțele pietruite și priveliștile spectaculoase asupra Mării Negre, oferind o combinație de istorie și peisaje de poveste.

Una dintre cele mai vechi stațiuni de pe litoralul bulgăresc

Sozopol se numără printre cele mai vechi orașe de coastă din Bulgaria și se remarcă și printr-un avantaj important: aglomerația redusă față de alte destinații europene populare.

Stațiunea oferă plaje precum Kavatsite și Harmani, completate de numeroase beach baruri, ceea ce o transformă într-o alegere potrivită atât pentru familii, cât și pentru turiști în căutare de viață de noapte relaxată.

Dincolo de relaxarea la soare, Sozopol oferă o gamă largă de activități turistice. Vizitatorii pot explora biserici istorice, pot descoperi Castelul Ravadinovo, Muzeul Arheologic sau se pot bucura de distracție la Aquapark Neptun.

Recenzii entuziaste de la vizitatori

Experiențele turiștilor confirmă popularitatea în creștere a zonei.

„Plajă fantastică, una dintre cele mai bune pe care le-am vizitat vreodată. Extrem de curată, nisip minunat și mare sigură, ideală pentru copii. Cu siguranță vom reveni”, a scris un vizitator despre plaja Kavatsite.

Despre Castelul Ravadinovo, un alt turist a notat: „Un loc spectaculos, plin de surprize la fiecare pas. O experiență de neuitat.”

La rândul său, Muzeul Arheologic din Sozopol este apreciat pentru atmosfera sa relaxată și exponatele interesante, inclusiv descoperiri istorice inedite care atrag curiozitatea vizitatorilor.

Cum ajungi în Sozopol din România

Dacă plănuiești o vacanță în Sozopol, Bulgaria, cea mai scurtă rută cu mașina personală este de 365 de km și are următorul traseu: Giurgiu - Ruse - Razgrad - Dimitievo - Ajtos - Burgas - Sozopol.

Varianta mai lungă are aproximativ 435 de km și trece prin Giurgiu - Ruse - Razgrad - Shumen - Varna - Burgas - Sozopol.

Alte variante sunt autocarul, o opțiune foarte bună dacă nu dispui de mașină personală.

Atracții turistice, activități și obiective de vizitat în Sozopol

Sozopol este împărțit între Orașul Nou și Orașul Vechi. Orașul Vechi este locul în care se regăsește farmecul acestei așezări de pe litoral. A fost declarat sanctuar arhitectural și arheologic, iar în cadrul său se află o rezervație muzeală – „Sozopolul Antic”, care include case din perioada Renașterii Bulgare din secolul al XVIII-lea, declarate monumente de cultură.

Plimbându-te pe străduțele pietruite, ai putea avea impresia că ești oriunde în Europa, un peisaj complet diferit de arhitectura comunistă sumbră întâlnită în mare parte din Bulgaria.

Coborând spre faleză, atmosfera aduce aminte de multe dintre satele pescărești grecești. Nu e de mirare, având în vedere că Sozopol a fost întemeiat ca sat pescăresc grec în secolul al VII-lea î.Hr., sub numele de Antheia, devenind ulterior Apollonia.

Pescuitul este o activitate importantă și în prezent, lucru evident în mica marină aglomerată și în numeroasele restaurante cu pește, unde se simt încă influențele culinare grecești.

Obiective turistice în apropiere de Sozopol

Fortul Sozopol

În extremitatea sud-estică a peninsulei se află ruinele unei fortificații din secolul al V-lea, care a fost restaurată și integrată în peisajul funcțional al orașului. Fortificația funcționează acum ca o frumoasă promenadă pe marginea falezei, cu monumente istorice, restaurante și unități de cazare de tip boutique integrate discret în zidurile istorice.

Insula Sfântul Ivan

Insula Sfântul Ivan (Sfântul Ioan), aflată la doar un kilometru de coastă, împreună cu Orașul Vechi din Sozopol, a fost votată în 2011 drept cea mai importantă dintre „Minunile Bulgariei”. În 2010, săpăturile arheologice au scos la iveală relicve sfinte ale Sfântului Ioan Botezătorul, care pot fi acum văzute la biserica Sf. Metodiu și în templul Sf. Chiril din Sozopol, atrăgând numeroși pelerini anual.

Insula este în continuare subiect de cercetări arheologice, dar poate fi vizitată cu bărci private din golfulețul Sozopol.

Plajele din Sozopol

Sozopol are două plaje excelente pentru înot: plaja centrală din Orașul Vechi și plaja Harmani din Orașul Nou. Ambele sunt amenajate, curate și oferă ape limpezi, perfecte pentru înot. Există o bună selecție de baruri și restaurante pe plajă sau în apropiere. Alte două plaje din zonă sunt Campingul Golden Fish și plaja Kavatsi.

Cele mai frumoase plaje din Sozopol

Cele mai bune plaje din Sozopol se află în două zone ale orașului. În Orașul Vechi se află Plaja Veche, iar în Orașul Nou se află Plaja Harmana. Intrarea pe plaje este gratuită, însă pentru un șezlong sau o umbrelă se plătește o taxă simbolică de 3 leva.

Plaja Veche este preferată de familiile cu copii. Este situată într-un golf adăpostit, cu intrare lină în mare. Chiar și în plin sezon turistic, se pot găsi locuri libere.

Plaja Harmana este amplasată în partea de sud, este mai întinsă și potrivită pentru cei care caută liniște și izolare.

La aproximativ trei kilometri de oraș, s-a deschis recent o nouă plajă care a devenit preferată de artiștii peisagiști.

Dacă mergi în vacanță în Sozopol la sfârșitul lunii iulie sau în august, trebuie să știi că în acea perioadă plajele „înfloresc”, adică apare un număr mare de alge și mâl.

Plajele din Sozopol sunt bine dotate și oferă toată infrastructura necesară. Numeroase baruri și cafenele de pe mal asigură mese accesibile, copiii beneficiază de diverse activități acvatice, iar siguranța turiștilor este supravegheată atent de serviciul de salvare.