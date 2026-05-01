Chiar și cu un buget redus, oamenii s-au putut distra foarte bine, mai ales că după-amiaza, în multe zone, soarele și-a făcut timid apariția.

În această bază sportivă din Cluj-Napoca, tinerii au stat la rând pentru a ajunge la grătarele amplasate lângă parc.

Băiat: „Am stat 10 minute până s-a eliberat, dar acu’ am intrat și noi pe felie. Stăm aici aproape la 2 blocuri distanță.”

Băiat: „Ceafă de porc, pulpe de pui, mici.”Reporter: „Câți v-ați strâns?”Băiat: „10 oameni, 11 oameni. Vreme bună, pentru că e afară, în aer liber.”

Băiat: „Vibe-ul e foarte mișto și vine foarte multă lume. Niște mititei, niște cârnăciori, pui, salată.”

Grătare aprinse și lângă pădurea Hoia

Și în acest loc, aproape de pădurea Hoia, s-au încins grătarele.

Bărbat: „Un grătărel, o bericică. Ceva normal, în familie. Mică vacanță și suntem cu toții aici.”

Pentru 1 Mai, unii au făcut mici investiții.

Bărbat: „L-am luat în urmă cu două săptămâni și acum i-am făcut inaugurarea.”

Picnic fără fum în parcul etnografic

La câțiva zeci de metri, în Parcul Etnografic din Cluj, oamenii au luat prânzul la iarbă verde, fără fum de mititei. Întreaga zonă a fost deschisă pentru picnic, dar mâncarea a fost adusă în caserole, gata pregătită.

Bărbat: „Doar stăm, am venit să mâncăm și atât.”Reporter: „Ce v-ați adus cu voi?”Bărbat: „Hot-dog.”

Bucuroși de timp liber și aer curat, oamenii au legat noi prietenii.

Fată: „E ca o instalație interactivă în care două persoane care nu se cunosc ajung la această măsuță. În 15 minute, două persoane necunoscute se pot întreba niște chestii.”

Cum temperatura abia a depășit 10 grade Celsius, cei mai mulți au venit îmbrăcați gros, dar spun că ziua a fost perfectă pentru relaxare.