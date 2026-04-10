Discuţiile sunt într-un stadiu preliminar, clubul încercând să afle dacă există interes şi disponibilitate din partea starului brazilian.

Neymar, 34 ani, este căpitanul echipei Santos, care joacă în prima ligă braziliană - Serie A, contractul său expirând la finalul acestui an calendaristic. El este unul dintre cei mai cunoscuţi atacanţi din lume, după ce a jucat la FC Barcelona (2013-17) şi Paris Saint-Germain (2017-23), fiind coleg cu legendarul Lionel Messi la ambele cluburi.

În patru meciuri jucate pentru Santos în acest sezon, Neymar a marcat trei goluri şi a oferit două pase decisive. În sezonul trecut el a avut un bilanţ de 8 goluri şi un assist în 20 de jocuri (17 începute ca titular).

Neymar riscă să nu fie inclus în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026

Chinuit de accidentări, Neymar nu a mai jucat pentru naţionala Braziliei din 2023 şi riscă să nu fie inclus în lotul pentru Cupa Mondială din această vară.

FC Cincinnati ocupă locul 10 în Conferinţa de Est a MLS, cu două victorii şi patru înfrângeri în acest sezon. Echipa ''Orange & Blue'' a fost eliminată şi din Cupa Campionilor CONCACAF în faza optimilor, deşi a câştigat cu 3-0 prima manşă cu Tigres UANL. În retur, mexicanii s-au impus cu 5-1 şi s-au calificat mai departe.