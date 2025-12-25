Celine Dion a parodiat un monolog din „Grinch” şi a cântat „All by Myself” în costum verde, în Ajunul Crăciunului. VIDEO

Stiri Mondene
25-12-2025 | 16:14
celine dion
Getty

Cântăreaţa Celine Dion a publicat, miercuri, pe Instagram, un videoclip în care apare stând lângă şemineu, îmbrăcată într-un costum de Grinch, completat de un machiaj detaliat, de un verde strălucitor.

autor
Ioana Andreescu

Ea începe videoclipul cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a lansa o parodie a monologului lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal.

„Ce tupeu au acei cineva să mă invite acolo într-un timp atât de scurt. Chiar dacă aș vrea să merg, programul meu nu mi-ar permite!”, spune ea, ținând în brațe un cățeluș care poartă coarne, la fel ca și câinele lui Grinch, Max.

„4:00 – exerciții vocale.
4:30 – trezesc copiii.
5:00 – rezolv problema foametei în lume. Să nu spui nimănui.
5:30 – jazzercise.
6:30 – cină cu mine. Nu pot să anulez din nou!
7:00 – mă lupt cu ideile mele creative.”

Citește și
celine dion JO
Céline Dion îşi avertizează fanii cu privire la înregistrările false ale vocii sale generate de inteligenţa artificială

„Sunt ocupată!”, continuă Dion. „Desigur, dacă îmi amân ideile creative până la ora 9:00, voi avea încă timp să stau în pat și să mă uit la videoclipuri pe TikTok la nesfârșit. Sau pot pur și simplu să le urez tuturor Crăciun fericit și un An Nou fericit… plictisitor!”

Ea încheie videoclipul începând să cânte din nou „All by Myself”: „Când eram tânără, nu aveam nevoie de nimeni”.

Cântecul „All by Myself” a fost lansat inițial de cantautorul Eric Carmen în 1975 și a ajuns pe locul al doilea în Billboard Hot 100. Dion a lansat celebra versiune a baladei ca single înainte de albumul său din 1996, „Falling into You”. Până în prezent, rămâne unul dintre cele mai mari hituri ale sale în Statele Unite.

Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR

Sursa: News.ro

Etichete: craciun, celine dion, grinch, costumatii,

Dată publicare: 25-12-2025 16:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Celine Dion a transmis un mesaj emoţionant în seara primei semifinale a concursului Eurovision 2025. VIDEO
Stiri Mondene
Celine Dion a transmis un mesaj emoţionant în seara primei semifinale a concursului Eurovision 2025. VIDEO

Celine Dion a spus că nu şi-ar fi dorit ''nimic altceva'' decât să fie prezentă la concursul muzical Eurovision din Elveţia, relatează DPA.

Céline Dion îşi avertizează fanii cu privire la înregistrările false ale vocii sale generate de inteligenţa artificială
Stiri Mondene
Céline Dion îşi avertizează fanii cu privire la înregistrările false ale vocii sale generate de inteligenţa artificială

După Paul McCartney, Kate Bush şi Angèle, artista Céline Dion avertizează cu privire la pericolele inteligenţei artificiale. 

Celine Dion, mesaj emoționant la 9 ani de la moartea soțului ei. Artista a postat și o fotografie rară cu cei trei fii. FOTO
Stiri Mondene
Celine Dion, mesaj emoționant la 9 ani de la moartea soțului ei. Artista a postat și o fotografie rară cu cei trei fii. FOTO

Celine Dion a transmis pe rețelele sociale un mesaj emoționant și o fotografie rară de familie în care apar cei trei fii, cu ocazia împlinirii a nouă ani de la decesul soțului ei, René Angélil, scrie Mirror.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28