Celine Dion a parodiat un monolog din „Grinch” şi a cântat „All by Myself” în costum verde, în Ajunul Crăciunului. VIDEO

Cântăreaţa Celine Dion a publicat, miercuri, pe Instagram, un videoclip în care apare stând lângă şemineu, îmbrăcată într-un costum de Grinch, completat de un machiaj detaliat, de un verde strălucitor.

Ea începe videoclipul cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a lansa o parodie a monologului lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal.

„Ce tupeu au acei cineva să mă invite acolo într-un timp atât de scurt. Chiar dacă aș vrea să merg, programul meu nu mi-ar permite!”, spune ea, ținând în brațe un cățeluș care poartă coarne, la fel ca și câinele lui Grinch, Max.

„4:00 – exerciții vocale.

4:30 – trezesc copiii.

5:00 – rezolv problema foametei în lume. Să nu spui nimănui.

5:30 – jazzercise.

6:30 – cină cu mine. Nu pot să anulez din nou!

7:00 – mă lupt cu ideile mele creative.”

„Sunt ocupată!”, continuă Dion. „Desigur, dacă îmi amân ideile creative până la ora 9:00, voi avea încă timp să stau în pat și să mă uit la videoclipuri pe TikTok la nesfârșit. Sau pot pur și simplu să le urez tuturor Crăciun fericit și un An Nou fericit… plictisitor!”

Ea încheie videoclipul începând să cânte din nou „All by Myself”: „Când eram tânără, nu aveam nevoie de nimeni”.

Cântecul „All by Myself” a fost lansat inițial de cantautorul Eric Carmen în 1975 și a ajuns pe locul al doilea în Billboard Hot 100. Dion a lansat celebra versiune a baladei ca single înainte de albumul său din 1996, „Falling into You”. Până în prezent, rămâne unul dintre cele mai mari hituri ale sale în Statele Unite.

