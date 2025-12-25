Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

Astfel, jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă.

Noua variantă aflată în circulaţie nu are neapărat caracteristici specifice, contagiozitatea este crescută şi în acest caz ca la toate virusurile gripale şi poate crea complicaţii grave în ceea ce priveşte categoriile vulnerabile de populaţie: copii, persoane în vârstă sau pacienţii cronici.

Dr. Marinescu spune că suntem în plin sezon gripal şi că este posibil ca în următoarele săptămâni să fie un număr şi mai mare de îmbolnăviri. Din păcate, spune medicul, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-un procent optim.

“În momentul de faţă s-au dublat prezentările faţă de o lună obişnuită, avem în jur de 200 în 24 de ore, mă refer la copii şi la adulţi, jumătate din ele sunt infecţii respiratorii acute, iar gripa ocupă practic de departe locul principal. Am ajuns în punctul în care avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult. De aici sunt destul de mulţi cei care trebuie să rămână internaţi, mai ales la copii, unde trebuie să ai o monitorizare, nu înseamnă neapărat că au forme severe, iar la adulţi, din păcate, fie că sunt cu vârstă avansată, fie că au boi cronice, sunt de asemenea complicaţii, chiar forme severe, e adevărat mai rar se întâmplă să ajungă şi în ATI cazurile critice.

Este gripă A, varianta K, cea despre care am auzit în ultimele săptămâni, ca variantă circulantă în Europa, prin Anglia, Italia, Spania. Era evident că acea variantă nu are nevoie de paşaport ca să treacă graniţa şi ajunge şi în România, lucru care s-a întâmplt, noi de altfel am făcut secvenţiere la Matei Balş, în laboratorul nostru de genetică şi am constatat că mare parte dintre pacienţii care au gripă de tip a, mai exact ah3n2 au această variantă k.

Nu pot spune că are ceva diferit, că e o virulenţă sporită, prin definiţie virusurile gripale se transmit foarte uşor, contagiozitatea este crescută, simptomatologia e cu o paletă largă şi nu aş spune că ce avem acum e diferit, doar că ar trebui într-adevăr să plecăm de la ideea că e varianta virală a momentului şi că suntem în plin sezon de gripă care e departe de a se încheia şi este foarte posibil ca în următoarele săptămâni, în finalul de an şi în luna ianuarie să avem o activitate şi mai intensă faţă de ce e acum.

”Populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare”

Din păcate, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare, cum ne-am fi dorit, în aşa fel încât să ajungem la un procent de 75% dintre cei care au factori de risc. OMS recomandă ca la persoanele care au factor de risc prin vârstă şi boli cronice, să ai o protecţie de minimum 75%, lucru care e departe să se întâmple în acest moment în România”, a explicat medicul pentru News.ro.

Dr. Claudina Cobzariu, medic infecţionist pediatru la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Capitală a declarat că în ultima săptămână în jur de jumătate dintre cazurile care ajung la camera de gardă sunt copii care sunt diagnosticaţi cu gripă A.

Cei mai mulţi sunt redirecţionaţi către spitalele de boli infecţioase.

Însă în momentul în care şi acestea devin aglomerate sunt cazuri care se internează şi la Spitalul Gomoiu.

„În ultima săptămână, se prezintă în jur de 150 de cazuri în medie la camera de gardă. din care cam 40-50% sunt detectaţi cu test rapid antigenic pozitiv la gripă A. Este un număr considerabil, în creştere, din păcate. Pe locul 2 ar fi virusul sinciţial respirator, cu un număr de 5, 10 cazuri din totalul de prezentări. Covid nu s-a înregistrat deocamdată.

Sunt copilaşi cu vârste foarte fragede, de la câteva săptămâni, până la un an şi trei ani, se prezintă cu febră înaltă, primele simptome apar şi cu dureri, cu frisoane, unii copilaşi au şi dureri în gât, dureri de cap, ulterior, după câteva zile, prezintă şi tuse uscată în principiu, la care asociază rinoree, oboseală, slăbiciune, apatie, nu mai mănâncă, pierd în greutate din cauza deshidratării şi a consumului scăzut de alimente şi lichide, unele cazuri s-au prezentat chiar şi cu vărsături, cu scaune moi”, a spus medicul.

Programul de vizite, restricţionat la Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

Medicul Claudina Cobzariu spune că, din păcate, pentru că regulile de prevenţie nu sunt respectate de o parte a aparţinătorilor care rămân internaţi cu copiii cu gripă , sunt situaţii în care şi copii internaţi deja cu alte afecţiuni pot lua gripă în acest context.

În acest moment, în spital rămâne internată doar mama cu copilul care are gripă, alţi aparţinători neavând acces. Nu este o pedeapsă, spune medicul, ci o măsură de protejare a copiilor internaţi.

Foarte puţini dintre copiii care sunt diagnosticaţi cu gripă sunt şi vaccinaţi împotriva bolii, mai spune medicul.

„Noi nu avem foarte multe cazuri internate, în jur de 5 au fost săptămâna aceasta pe o secţie şi pe o altă secţie 1 sau 2 copii, restul i-am redirecţionat către Spitalul de boli infecţioase dar uneori nu au avut disponibilitate şi atunci i-am internat noi. Fapt care, din păcate, a dus la unele contaminări intraspitaliceşti, să spun aşa, pentru că mămicile nu înţeleg faptul că trebuie să stea în salon şi ele sunt contaminate, ies afară şi din păcate s-au contaminat câţiva copii şi cu gripă, pentru că nu-i putem izola, din păcate, sunt copii care vin cu virus sinciţial respirator şi ulterior, după ce se fac bine, pleacă acasă eventual, revin cu gripă pentru că în principiu nu se respectă măsurile de igienă, ies din saloane, coboară afară, ies din clădire şi nu se respectă nici purtarea măştii de către aparţinători şi de asta am decis de o săptămână deja să reducem timpul şi programul de vizitare a familiilor, doar mămica stă cu pacientul internată. Medicul oferă datele către aparţinător şi mai departe familia este informată de starea pacientului.

Nu mai dăm voie absolut deloc, nu este o măsură de pedeapsă pentru niciun membru al familiei, doar e o măsură fermă de protecţie pentru cei mici. Nu sunt forme grave, din fericire, însă se pot complica, sunt vulnerabili copiii mici, cu imunitate scăzută, şi se pot complica către pneumonii, către alte tulburări ale bolilor de fond eventual, sunt copii cu probleme cardiovasculare, neurologice, de imunitate scăzută, eventual, şi evident că e riscant. Din păcate, am avut deja trei cazuri de infecţie intraspitalicească cu gripă luată din spital şi asta ne-a adus la aceste măsuri un pic mai drastice.

Foarte puţini sunt vaccinaţi dintre cei care se îmbolnăvesc, sub 50%, nici măcar părinţii nu sunt vaccinaţi, este cumplit, tuşesc şi părinţii, au contact foarte strâns”, a explicat medicul Claudina Cobzariu pentru News.ro.

