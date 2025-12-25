Cum se sărbătorește Crăciunul într-o țară unde este interzis. Mărturia unui dezertor din Coreea de Nord

Stiri externe
25-12-2025 | 16:10
coreea de nord
Shutterstock

Il-yong Ju, un dezertor nord-coreean de 29 de ani, a dezvăluit cum este să sărbătorești Crăciunul într-o țară unde acesta este interzis și a menționat că pentru oameni ziua este una ca oricare alta.

autor
Lorena Mihăilă

Când Il-yong Ju era copil, în micul său sat rural din Coreea de Nord se întâmpla ceva ciudat în fiecare an de 25 decembrie, a povestit el.

Un pom împodobit în secret

Bunicul său venea în vizită și îl trimitea la munte să taie un pin. Îl aduceau acasă, iar pe crengile lui erau atârnate mici bile de bumbac.

În multe țări, este un ritual familiar: instalarea și decorarea bradului de Crăciun. Dar în Coreea de Nord, 25 decembrie este doar o zi obișnuită, iar Crăciunul este practic interzis.

„În casa noastră, sărbătoream pur și simplu așa ceva. Dar nu știam ce reprezintă acea zi; doar că, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să facem asta. Bunicul meu ne spunea: «Hei, nepoate, în alte țări, în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie oamenii fac un astfel de copac și sărbătoresc această zi»”, a spus Il-yong Ju pentru Sky News.

Citește și
Kim Jong-un si Putin
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Fără să cunoască originile tradiției, familia afișa bradul la vedere. Vecinii îl numeau „yolka” — un brad ridicat pentru a marca Anul Nou în lumea vorbitoare de limbă rusă.

Întrucât creștinismul este suprimat în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea adevăratele origini ale tradiției, iar familia nu s-a confruntat cu repercusiuni, a spus Ju.

„A fost posibil pentru că satul meu era un sat foarte mic. Erau doar 30 de gospodării în localitatea mea și era foarte izolată de orașul principal”, a povestit el.

Cântece cu versuri pe care nu le înțelegea

Familia mai aplauda și cânta mai multe melodii cu cuvinte fără sens care sunau ca „belly hem, belly hem, say goodbye, say goodbye”, își aduce aminte tânărul.

„Eu și familia mea ascultam de fapt transmisiuni radio străine ilegale în Coreea de Nord”, a spus Ju. „Ascultam FEBC (Far East Broadcasting Company), un post de radio creștin sud-coreean. Se recepționa foarte clar în Coreea de Nord, dimineața devreme. A fost primul moment în care am auzit despre Evanghelie și creștinism.”

Dacă bradul era tolerat, radioul nu era. Agenți ai statului apăreau neanunțați și percheziționau casa, verificând radiourile pentru a vedea pe ce frecvență erau acordate.

„Ne riscam viața pentru că ascultam transmisiuni sud-coreene. Dacă erai prins, ajungeai într-un lagăr politic de muncă forțată sau chiar erai executat, pentru că era vorba de transmisiuni creștine. De aceea, de fiecare dată acopeream fereastra cu o pătură și dădeam volumul foarte încet, că să nu audă nimeni”, a mai zis el.

După ce s-a stabilit în Coreea de Sud, tatăl lor i-a ajutat și pe ei să plece și au reușit să fugă în octombrie 2009.

Evadarea din Coreea de Nord

Tânărul a dezvăluit că tocmai radioul a fost cel care l-a făcut pe tatăl său să fugă în Coreea de Sud, de unde le-a trimis „un intermediar”. El și mama lui au scăpat din țara comunistă în octombrie 2009, când au trecut frontiera în China, începând o călătorie care i-a purtat prin trei țări înainte de a ajunge în Coreea de Sud.

Ju și familia lui aveau să afle că acele cuvinte pe care le cântau de Crăciun când ascultau transmisii sud-coreene erau „Betleem” și „sacrificiu”.

Open Doors, o organizație caritabilă care apără cauza creștinilor oprimați din întreaga lume, a descris Coreea de Nord drept țara în care credincioșii se confruntă cu cea mai extremă persecuție în 2025.

Coreea de Nord a ocupat primul loc în fiecare an după 2002, anul în care fusese depășită de Afganistan.

În 2019, Il-yong Ju s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă.

„Am depus mărturie despre persecuția creștinilor din Coreea de Nord și am spus că, deși persecuția continuă, oamenii încă se închină acolo și tânjesc după libertatea credinței.”

În Coreea de Nord, 24 decembrie este sărbătoare legală, marcând ziua de naștere a lui Kim Jong-suk, bunica lui Kim Jong-un și prima soție a lui Kim Il-sung, dictatorul fondator al țării.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: coreea de nord, craciun, sarbatori de iarna,

Dată publicare: 25-12-2025 16:10

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Coreea de Nord a dezvăluit noi imagini cu primul său submarin „cu propulsie nucleară”, capabil să transporte rachete ghidate
Stiri externe
Coreea de Nord a dezvăluit noi imagini cu primul său submarin „cu propulsie nucleară”, capabil să transporte rachete ghidate

Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu ceea ce susține că este primul său submarin cu propulsie nucleară, o navă masivă, comparabilă ca dimensiuni cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite.

De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord
Stiri externe
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.

Coreea de Sud vrea submarine nucleare cu sprijinul lui Donald Trump. Planul stârnește tensiuni în regiune
Stiri externe
Coreea de Sud vrea submarine nucleare cu sprijinul lui Donald Trump. Planul stârnește tensiuni în regiune

Coreea de Sud intenţionează să intre în clubul restrâns al statelor care operează submarine cu propulsie nucleară, după ce a primit sprijinul explicit al preşedintelui american Donald Trump, relatează CNN.

Coreea de Nord acuză Japonia că depășește „linia roșie”: Ambiţiile sale nucleare trebuie împiedicate cu orice preţ
Stiri externe
Coreea de Nord acuză Japonia că depășește „linia roșie”: Ambiţiile sale nucleare trebuie împiedicate cu orice preţ

Coreea de Nord a avertizat, duminică dimineaţa, că ambiţiile nucleare ale Japoniei „trebuie împiedicate cu orice preţ”, potrivit agenţiei oficiale KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28