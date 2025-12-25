Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Stiri actuale
25-12-2025 | 08:19
iarna, ninsoare
Pro TV

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

autor
Vlad Dobrea

”În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, transmite DRDP Craiova.

Drumarii reamintesc că regiunea Olteniei este sub incidenta unui cod galben de ninsori şi vânt puternic.

”Nu vă deplasaţi pe drumurile acoperite cu zăpadă cu autovehiculele neechipate corespunzător”, recomandă ei şoferilor

Meteorologii au anunţat că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Joi, vremea se răceşte semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger. Totodată, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala se află sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei.

Citește și
nadia comaneci
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Sursa: News.ro

Etichete: ninsoare, craiova, utilaje, Oltenia,

Dată publicare: 25-12-2025 08:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
Citește și...
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea
Stiri actuale
Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

De ce se ține un crap viu în casă de Crăciun. Ce semnifică acest obicei ciudat și unde se practică
Stiri actuale
De ce se ține un crap viu în casă de Crăciun. Ce semnifică acest obicei ciudat și unde se practică

Poate părea ciudat, dar există o tradiție de Crăciun care presupune păstrarea unui crap viu în casă înainte de cina festivă de Ajun. La prima vedere, obiceiul poate părea bizar, însă are rădăcini adânci în religie, cultură și gastronomie.

Recomandări
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în prima sa liturghie în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în ajunul Crăciunului, informează joi dpa.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28