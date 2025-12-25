Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

”În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, transmite DRDP Craiova.

Drumarii reamintesc că regiunea Olteniei este sub incidenta unui cod galben de ninsori şi vânt puternic.

”Nu vă deplasaţi pe drumurile acoperite cu zăpadă cu autovehiculele neechipate corespunzător”, recomandă ei şoferilor

Meteorologii au anunţat că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Joi, vremea se răceşte semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger. Totodată, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala se află sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei.

