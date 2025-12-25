Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Aceste sisteme sunt precise și cu reacție rapidă, ajutând unitățile noastre direct pe linia frontului, oferind sprijin infanteriei, atât în ofensivă, cât și în apărare sau în timpul operațiunilor de asalt”, explică ofițerul militar.

Arme străine în Forțele de Rachete și Artilerie

După începerea invaziei la scară largă, țările partenere au început să transfere treptat diverse arme occidentale către RVIA pentru a sprijini apărarea Ucrainei. Potrivit lui Zhuravlev, cele mai numeroase sisteme de artilerie străine din arsenalul ucrainean sunt în prezent tunurile tractate americane M777 și instalațiile autopropulsate M109 în toate modificările (A3, A4, A5, A6), potrivit rbc.ua.

„Tunurile M777 sunt folosite activ în toate zonele de operațiuni, au o precizie și eficiență ridicate și rază lungă de acțiune, sunt mai ușor de camuflat, pot fi mai ușor protejate în adăposturi și sunt mai puțin vizibile pentru drone. Putem spune că tunurile noastre tractate au, în general, o supraviețuire mai mare”, explică adjunctul șefului de stat major al comenzii RVIA.

Printre tunurile autopropulsate occidentale folosite de artileriștii ucraineni se numără Krab, PzH 2000 și M109A6 Paladin. Pe șasiu cu roți se află CAESAR și Archer. Tunurile autopropulsate au mobilitate mai mare și pot schimba pozițiile mai rapid, în timp ce cele pe șasiu șenilat oferă capacitate sporită de deplasare pe teren accidentat, un avantaj important în condițiile actuale de război.

La mijlocul anului 2022, SUA au început să livreze Ucrainei sisteme de rachete cu lansare multiplă - M142 HIMARS și M270 MLRS - care au devenit rapid un „factor decisiv” pe front.

„Aceste MLRS moderne asigură lovirea precisă a țintelor la distanțe mari. Au apărut pe câmpul de luptă în vara anului 2022 și au reprezentat o amenințare serioasă pentru inamic. Apariția lor a obligat dușmanul să își mute punctele de comandă, unitățile logistice și depozitele departe de linia frontului”, spune interlocutorul.

În primul an și jumătate de război, Ucraina a primit doar rachete ghidate GMLRS de 227 mm pentru aceste sisteme, capabile să lovească ținte la până la 80 km. În a doua jumătate a anului 2023, SUA au început să trimită Ucrainei rachete balistice tactice ATACMS, ceea ce a permis creșterea razei de acțiune: inițial 165 km, iar în 2024, până la 300 km.

„ATACMS este o rachetă de mare precizie. Nu le folosim în cantitățile dorite, dar, înțelegând eficiența lor și misiunile pe care trebuie să le îndeplinim, le folosim economic”, a adăugat Zhuravlev.

În plus, artileriștii primesc muniție de înaltă precizie de la parteneri, care schimbă radical modul de desfășurare a războiului de artilerie, cum ar fi obuzele Copperhead și Excalibur.

„Conceptul Excalibur este: un foc, o țintă. Din păcate, inamicul învață rapid și a găsit unele contramăsuri, ceea ce face utilizarea lor mai dificilă. În general, muniția de precizie economisește resurse, minimizează expunerea și maximizează efectul în luptă”, explică militarul.

Rețeaua de recunoaștere artileristică

Un alt avantaj important al RVIA este rețeaua de recunoaștere artileristică creată cu ajutorul stațiilor radar primite de la parteneri - AN/TPQ-50, AN/TPQ-36, AN/TPQ-37, ARTHUR. Acestea permit detectarea rapidă a unităților de artilerie inamice și ripostarea imediată.

„Acum dronele, radarele de contrabaterie și alte mijloace de recunoaștere lucrează împreună cu bateriile de artilerie și transmit coordonatele țintelor în timp real. Astfel putem reacționa instantaneu și controla eficient focul pe distanțe de zeci de kilometri”, explică Zhuravlev.

Ce este sistemul de artilerie „Bogdana”

Războiul a forțat Ucraina să dezvolte producția de apărare internă rapid. În 2023, RVIA a început să primească sisteme de artilerie produse local „Bogdana”, precum și mortiere de 82 mm și 120 mm și drone pentru artilerie - SHARK, ACS-3, „Leleka” - pentru recunoaștere și corecție a tirului.

„Se lucrează și la modernizarea stațiilor noastre de contrabaterie și a celor de recunoaștere radio. De exemplu, stația radar ucraineană ZOOPARK-3 este mai bună în unele privințe față de echivalentele străine și mai slabă în altele, dar o perfecționăm continuu”, explică Zhuravlev.

Printre armele promițătoare se numără tunul tractat de 155 mm „Marta”, tunul de 105 mm, Sapsan OTRK, Vilkha MLRS și complexul Neptune cu rachetă lungă. Sunt în teste și proiecte precum un complex de rachete multifuncțional și UAV-uri cu laser sau cu apertură sintetică pentru recunoaștere în condiții meteorologice dificile.

Sistemul de comandă și comunicare al Forțelor de Rachete și Artilerie este îmbunătățit pentru a reduce timpul „detectare - distrugere” la doar două minute.

Sistemul de artilerie ucrainean „Bogdana” se apropie ca performanță de francezul CAESAR și are avantajul de a folosi o gamă largă de muniție și de a fi foarte fiabil în condiții de front. În octombrie 2025, aproximativ 40% din toate sistemele de artilerie folosite la front sunt „Bogdan”, autopropulsate și tractate.

Transformarea folosirii artileriei

Războiul a accelerat trecerea de la artileria sovietică clasică la muniție de precizie, utilizarea dronelor de recunoaștere și integrarea sistemelor electronice. Artileria ucraineană folosește acum conceptul NATO de „sprijin de foc comun” care coordonează toate mijloacele disponibile - UAV-uri de atac, artilerie și rachete - la toate nivelurile.

„Artileria rămâne una dintre principalele forțe de distrugere a inamicului. Viitorul nostru va fi însă în sinergie cu UAV-urile și sistemele automate de comandă”, concluzionează colonelul Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Comandamentului Forțelor de Rachete și Artilerie ale Ucrainei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













