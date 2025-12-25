Stare de urgenţă în Los Angeles din cauza riscului de inundaţii

25-12-2025 | 16:18
inundatii los angeles
Getty

Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului.

Un coridor pluvial masiv, cunoscut sub numele de "râu atmosferic", care transportă vapori de apă stocaţi la tropice, ar urma să traverseze California la sfârşitul acestei săptămâni, aducând ploi abundente, zăpadă şi vânt.

"Sunt aşteptate viituri pe scară largă", a avertizat Serviciul Naţional de Meteorologie în cel mai recent buletin informativ, emis miercuri, adăugând că "vieţi şi proprietăţi sunt în mare pericol".

Regiunea sudică a statului, unde cantităţile de precipitaţii le-ar putea egala pe cele care cad în câteva luni, a fost plasată sub alertă maximă până joi dimineaţă.

Guvernatorul Gavin Newsom a anunţat pe reţeaua X că a declarat stare de urgenţă în Los Angeles şi în alte câteva comitate, în principal în California de Sud.

Miercuri dimineaţă, unele străzi din Los Angeles au fost blocate de copaci căzuţi, iar mii de persoane au rămas fără curent.

Poliţia oraşului a anunţat marţi că peste 200 de locuinţe au primit ordin de evacuare şi că zone mari din oraş se aflau sub avertisment de evacuare.

Oraşul costier Santa Monica şi bazinul Los Angeles au fost clasificate drept zonele cu cel mai mare risc.

Ploile s-au intensificat miercuri dimineaţă, iar o avertizare de tornadă a fost emisă pentru scurt timp pentru trei oraşe din comitatul Los Angeles, înainte de a fi ridicată.

De asemenea, au fost amenajate adăposturi pentru locuitorii care au primit ordin de evacuare. În unele adăposturi începuseră deja să sosească persoane evacuate, a relatat Los Angeles Times.

Cartierele luxoase Pacific Palisades şi Malibu, care au fost devastate de incendii puternice în urmă cu aproape un an, sunt sub alertă din cauza riscului de alunecări de teren.

Din cauza riscului de revărsare a râurilor, autorităţile au sfătuit populaţia să evite deplasările cu maşina în zonele afectate din Los Angeles, al doilea oraş ca mărime din Statele Unite, cu 3,9 milioane de locuitori.

Los Angeles Times a relatat despre drumuri deosebit de aglomerate. Circulaţia pe unele căi rutiere a fost restricţionată.

De asemenea, sunt prognozate ninsori, până vineri, în Munţii Sierra Nevada, unde s-au acumulat deja 30 de centimetri de zăpadă în această săptămână.

Potrivit prognozelor, furtuna ar urma să aducă rafale de vânt de peste 80 km/h în toată California.

"Combinaţia dintre saturarea tot mai mare a solului şi vânturile puternice ar putea duce la doborârea copacilor şi a liniilor electrice", a avertizat Serviciul Naţional de Meteorologie.

Unele cartiere din Los Angeles sunt încă în proces de refacere după incendiile de vegetaţie care, în ianuarie 2025, au ucis 31 de persoane şi au distrus peste 16.000 de clădiri.

Potrivit unor oameni de ştiinţă, schimbările climatice cauzate de activitatea umană cresc frecvenţa şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.

Sursa: Agerpres

