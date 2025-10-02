MAE, avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Se anunță proteste majore în Roma, Milano și Napoli

MAE avertizează românii care vor călătoresc în Italia că în perioada 2-4 octombrie 2025 sunt anunțate proteste și greve la nivel național. Cele mai afectate orașe ar urma să fie Roma, Milano și Napoli.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că în perioada 2-4 octombrie 2025 sunt anunțate manifestări de protest și grevă la nivel național în principalele orașe italiene, în special la Roma, Milano și Napoli”, transmite instituția.

În acest context, MAE avertizează că circulația rutieră și transportul public, inclusiv cel feroviar, vor fi perturbate, fiind posibile întârzieri, modificări de program, sau chiar anulări ale curselor mijloacelor de transport în comun.

Românii care călătoresc în Italia în perioada grevelor și protestelor sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate în care au loc astfel de acțiuni și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.

Instituțiile la care pot apela românii care călătoresc în Italia

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

