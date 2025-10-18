Diferența dintre griș și pesmet – proprietăți, utilizări în bucătărie și sfaturi utile pentru rețete

18-10-2025 | 19:16
griș pesmet
Shutterstock

Grișul și pesmetul sunt două ingrediente des întâlnite în bucătărie, dar adesea confundate între ele. Cele două alimente au utilizări în bucătărie.

Mădălina Cristea

La prima vedere seamănă, însă au origini, texturi și întrebuințări foarte diferite. Iată care este diferența dintre griș și pesmet, cum se folosesc în bucătărie și la ce rețete sunt ideale.

Ce este grișul

Grișul se obține din grâu dur măcinat mai grosier, așa că boabele lui sunt mai mari decât la făina albă obișnuită. Are o textură fină, dar totuși grunjoasă, o culoare alb-gălbuie și un gust neutru, ușor dulce de cereale. Spre deosebire de făină, care e foarte fină, grișul rămâne cu particule mici, vizibile, ca niște bobițe.

În bucătăria românească, grișul e nelipsit din rețetele clasice: griș cu lapte, găluște de griș la supă, budincă sau plăcintă cu cremă de griș. Îl mai întâlnim și în aluaturi simple, cum sunt biscuiții cu griș. În alte țări, e folosit la fel de mult: în deserturi, paste, cuscus, pilafuri sau chiar în preparate indiene precum halva, rava dosa sau upma. Mai exact, grișul este o făină mai grunjoasă, folosită la mâncăruri care trebuie să absoarbă lichid și să se înmoaie frumos, fie că e vorba de deserturi, supe sau feluri sărate.

Ce este pesmetul

Pesmetul clasic nu e altceva decât pâine uscată măcinată, transformată în firimituri fine. Se face de obicei din felii de pâine albă uscate sau prăjite, apoi mărunțite. Îl găsești simplu sau deja asezonat, cu ierburi și condimente, gata pregătit pentru șnițele, paneuri sau umpluturi.

Pe lângă varianta clasică, există și pesmetul panko, originar din Japonia. Acesta se face din pâine albă fără coajă, ceea ce îi dă fulgi mai mari, aerisiți și extrem de crocanți. Panko absoarbe mai puțin ulei și păstrează preparatele crocante mult timp după prăjire. E foarte folosit la șnițele, tonkatsu sau alte preparate care cer un strat ușor și crocant, notează Serioutseat.com.

Indiferent de tip, pesmetul rămâne o metodă practică de a refolosi pâinea uscată. Are rolul de a adăuga textură și de a lega compozițiile: de la crusta crocantă a șnițelului și aripioarelor pane, până la chiftele, supe mai consistente sau budinci cu fructe.

griș pesmet

Diferențele principale între griș și pesmet

Origine

Grișul vine direct din grâu măcinat grosier, pe când pesmetul se face din pâine uscată sau prăjită, transformată în firimituri. Practic, grișul e partea centrală a bobului de grâu, iar pesmetul e pâine deja coaptă, mărunțită.

Textură

Grișul are granule uniforme, mici și fine, ca o făină mai grunjoasă. Pesmetul, în schimb, e alcătuit din firimituri neregulate: varianta clasică e fin mărunțită, iar panko are fulgi mai mari, aerisiți și foarte crocanți.

Gust

Grișul are un gust neutru, blând, ușor dulce de cereale, care se pierde în combinație cu laptele sau brânza. Pesmetul are aroma pâinii coapte, uneori rumenită. Dacă e condimentat, aduce și arome în plus, dar în general rolul lui nu e gustul, ci textura.

Utilizare culinară

Grișul se folosește fiert în lichide, lapte, apă sau supă, și devine cremos, ideal pentru terciuri, budinci sau găluște. Pesmetul se folosește uscat: la pane, pentru crusta crocantă, pentru a lega chiftele sau perişoare, ori pentru a îngroșa compoziții și supe.

Sfaturi pentru folosirea corectă în rețete

Pentru rețete simple, ca grișul cu lapte, presară grișul treptat în lichidul fierbinte (lapte sau apă) și amestecă continuu. Cel mai bine e să-l adaugi „în ploaie”, ca să nu se facă cocoloașe. Dă focul la minim înainte să pui grișul și lasă-l să fiarbă doar câteva minute, amestecând continuu. Așa, boabele se umflă uniform și ies fine și cremoase.

Pentru șnițele, legume sau pește pane, urmează pașii clasici: făină, ou bătut, apoi pesmet. Poți condimenta pesmetul cu sare, piper, boia sau chiar parmezan ras, pentru o crustă aromată. Dacă nu ai pesmet gata făcut, poți mărunți rapid o felie de pâine uscată la răzătoare sau în robot, apoi să o usuci câteva minute la cuptor.

În chiftele, perişoare sau burgeri, pesmetul ajută la legarea compoziției. Dacă nu ai pesmet, folosește pâine uscată înmuiată în lapte sau apă și stoarsă bine înainte. Ai grijă să o scurgi îndeajuns, altfel va lăsa prea mult lichid.

La supe sau sosuri mai dense, poți adăuga câte puțin pesmet și să amesteci continuu. Se dizolvă repede și îngroașă ușor, dar e important să-l pui treptat, ca să nu iasă prea gros.

Nu le înlocui unul cu altul. Grișul nu poate face o crustă crocantă, iar pesmetul nu merge la deserturi cu lapte. Ține minte regula simplă: grișul se gătește în lichid, pesmetul se folosește uscat pentru textură și legătură.

griș pesmet

Beneficii și recomandări nutriționale

Din punct de vedere nutrițional, grișul și pesmetul seamănă destul de mult, pentru că ambele provin din grâu și sunt bogate în carbohidrați. Etichetele arată că 100 g de griș sau pesmet au în jur de 350 kcal, aproximativ 72 g carbohidrați și cam 13 g proteine. Grișul de grâu mai aduce și fibre alimentare, aproximativ 3,9 g la 100 g, în timp ce pesmetul făcut din pâine albă are de obicei mai puține fibre. Ambele ingrediente conțin foarte puține grăsimi, cam 1 g la 100 g, conform Healthline.com.

Un aspect esențial este că atât grișul, cât și pesmetul conțin gluten, pentru că provin din grâu. Din acest motiv, nu sunt potrivite pentru cei care au boală celiacă sau sensibilitate la gluten. Consumul trebuie să fie moderat, pentru că, deși gustoase, au un indice glicemic destul de ridicat. Asta înseamnă că, dacă se mănâncă în exces, pot favoriza creșterea în greutate și pot ridica rapid nivelul glicemiei.

Pentru persoanele cu intoleranțe există totuși alternative fără gluten. În loc de griș de grâu se poate folosi griș de porumb, griș de orez sau făină de hrișcă. Pentru pesmet există variante fără gluten, făcute din pâine specială de orez, porumb sau făină de legume. De asemenea, fulgii de porumb zdrobiți pot fi o opțiune bună. Amidonul de porumb nu are gluten și poate fi folosit ca agent de îngroșare. Important este să fie citite etichetele cu atenție și să fie adaptată rețeta în funcție de nevoi.

Pe scurt, grișul și pesmetul sunt surse rapide de energie prin carbohidrați și aduc proteine vegetale, împreună cu vitamine din grupa B și minerale din grâu. Grișul, datorită fibrelor, ajută digestia și este ușor de asimilat, motiv pentru care este adesea recomandat copiilor sau persoanelor aflate în convalescență. Pesmetul, nefiind fiert, nu aduce un aport mare de fibre, dar rămâne tot o sursă de energie.

