MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”

Stiri actuale
18-01-2026 | 16:12
Adolescent TikTok
Getty Images

MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii, inclusiv minori, să facă gesturi riscante, precum aruncarea de obiecte pe geam sau distrugerea maşinilor.

autor
Aura Trif

”Atenţie la provocările periculoase din mediul online! Mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viaţa oamenilor”, transmite MAI.

Instituţia atrage atenţia asupra unui trend periculos aparut în mediul online, care constă în urcarea pe autoturismele parcate pe domeniul public şi distrugerea acestora, inclusiv spargerea parbrizelor.

”Participarea la astfel de „provocări” poate duce la amenzi, dosare penale sau chiar închisoare, în funcţie de gravitatea faptelor. Siguranţa contează mai mult decât like-urile!”, conchide MAI.

în urmă cu o săptămână, poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.

Citește și
cărți
TikTok rescrie preferințele de lectură. Un cititor a comandat cărți în valoare de 82.000 de lei
O nouă șansă la viață pentru o tânără bolnavă de cancer. În doar 8 zile, s-au strâns 2,3 milioane de dolari pentru tratament

Sursa: Pro TV

Etichete: tiktok, amendă, MAI, provocari,

Dată publicare: 18-01-2026 16:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
TikTok va lansa în UE un sistem de verificare a vârstei, pe fondul presiunilor pentru restricții mai dure pentru minori
Stiri externe
TikTok va lansa în UE un sistem de verificare a vârstei, pe fondul presiunilor pentru restricții mai dure pentru minori

TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în întreaga Uniune Europeană, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru impunerea unor restricţii de tip australian privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale.

TikTok rescrie preferințele de lectură. Un cititor a comandat cărți în valoare de 82.000 de lei
Cultura
TikTok rescrie preferințele de lectură. Un cititor a comandat cărți în valoare de 82.000 de lei

Joi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un prilej de activități festiviste, dar și un bilanț dureros despre ce mai înseamnă mersul la bibliotecă, muzee și teatru pentru o mare parte a populației.

O nouă provocare de pe TikTok a dus la distrugerea a două mașini în județul Mehedinți. Ce a putut face un adolescent | VIDEO
Stiri actuale
O nouă provocare de pe TikTok a dus la distrugerea a două mașini în județul Mehedinți. Ce a putut face un adolescent | VIDEO

Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59