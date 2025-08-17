Ibiza, insula petrecerilor. Cum să îți organizezi o vacanță de vis în cea mai animată insulă din Spania

Ibiza, celebra insulă a petrecerilor din Marea Mediterană, atrage anual mii de turiști din toată lumea. Situată în arhipelagul Baleare, această destinație unică din Spania îmbină distracția non-stop cu peisaje naturale.

Ibiza este o destinație mediteraneană de vis, un loc unde te poți relaxa și bucura de atmosfera lejeră, de cluburi de noapte și muzică tare sau de orice are de oferit această insulă scăldată în peisaje spectaculoase.

Ibiza este atât de autentică încât reușește să îmbine viața de noapte dintre cele mai vibrante din lume cu un oraș inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și cu Rezervații ale Biodiversității.

Getty

De ce să alegi Ibiza pentru vacanța ta de vară

Ibiza este emblematică din multe motive – „Insula Albă” rămâne, fără îndoială, principala destinație de petrecere din Europa. DJ-i din toată lumea călătoresc aici pentru a mixa în cluburile de noapte faimoase, cluburile de plajă elegante și petrecerile zgomotoase de la piscină.

Însă ceea ce mulți vizitatori aflați la prima experiență nu știu este că insula are și o latură liniștită, unde retreaturile de yoga se îmbină cu hoteluri boutique rafinate, iar plajele spaniole prietenoase cu familiile oferă unele dintre cele mai frumoase apusuri din Mediterană.

În fiecare vară, mulțimi de petrecăreți se îndreaptă spre insulă pentru a dansa în unele dintre cele mai mari și cunoscute cluburi din lume – în special în zonele San Antonio și Ibiza Town. De la locuri faimoase precum Amnesia, Pacha și Privilege până la deja legendarele Ushuaïa și Hï, insula oferă unele dintre cele mai bune experiențe de viață de noapte dintre toate destinațiile de vacanță.

Getty

Te poți aștepta să vezi artiști de talie mondială precum Black Coffee, Nina Kraviz, Adam Beyer și Blessed Madonna mixând pe ringuri de dans aglomerate, lângă piscine turcoaz sau chiar lângă mare, până la petrecerile de închidere a sezonului din octombrie.

De la golfuri stâncoase la întinderi lungi de nisip auriu, nu e un secret că Ibiza se laudă cu unele plaje spectaculoase. În jurul insulei sunt și numeroase locuri pentru scufundări. Pentru o experiență deosebită, poți merge la Rezervația Naturală Marină Cala D’Hort – cu puțin noroc, ai șanse să vezi delfini sau chiar o balenă.

Poate părea surprinzător, dar Ibiza este de fapt foarte prietenoasă cu familiile. Pe lângă plajele cu ape calme potrivite pentru copii, sunt și multe alte opțiuni de distracție – de la parcuri acvatice și plimbări cu barca până la mini-cluburi și safari-uri cu jeep-ul. Poți explora munții și pădurile din interiorul insulei călare, cu Ibiza Horse Valley, poți merge cu cei mici la Acvariul Cap Blanc, iar dacă toate celelalte eșuează, îi poți lăsa la un club de plajă sau la Mini Ibiza, unde vor fi ocupați cu activități creative și joacă liberă.

Getty

Cele mai populare plaje din Ibiza

De la zone mai puțin conservatoare precum Las Salinas din sud până la apusurile spectaculoase de la Cala Conta în vest, apele puțin adânci și prietenoase pentru familii din Cala Llonga în est și frumusețea sălbatică și stâncoasă a plajei Cala Xarraca din nord, este recomandat să sari dintr-o plajă în alta pentru a înțelege cu adevărat ce are de oferit insula.

Indiferent dacă ai nevoie de un loc romantic pentru picnic sau o plajă cu nisip pentru toată familia, acestea sunt plajele din Ibiza de care merită să știi:

Getty

• Cala Gracioneta

• Cala Vadella

• Cala Gracio

• Cala Olivera

• Cala Mastella

• Sol d’en Serra

• Cala Jondal

• Cala Xarraca

• Las Salinas

• Talamanca

• Punta Galera

Getty

Cala Gracioneta

O mică lagună cu nisip alb și ape turcoaz perfecte pentru înot, una dintre cele mai frumoase din Baleare. Dimineața, localnicii profită de liniște și ies la plimbare pe apă cu câinii. La prânz, plaja e plină, iar oamenii se retrag la restaurantele din apropiere pentru salate, fripturi și sangria. La apus, cerul devine colorat, perfect pentru cine romantice și muzică live.

Benirràs

Plaja este cunoscută pentru atmosfera sa de la apus, când oamenii se adună să asculte sesiuni de tobe în timp ce soarele apune în spatele stâncii „degetul lui Dumnezeu”. Ziua, este frecventată de copiii din zonă. În sezonul de vârf, aici are loc o piață hippie (marți, vineri, duminică) cu haine, covoare și bijuterii.

@ibiza.a Benirrás Sunset Drumming – Now Every Night (Except Sundays) The iconic sunset drumming at Benirrás Beach has evolved. Once a Sunday tradition, these soulful sessions now take place every evening except Sundays, offering a more relaxed and intimate experience. As the sun dips behind the 'Finger of God' rock formation, the rhythmic beats of the drums create a mesmerising soundtrack to the breathtaking views. ???? Benirrás Beach, North Ibiza ???? Drumming starts around sunset ???? My Ibiza Tip: Arrive early to find a good spot ♬ original sound - My Ibiza

Cala Vadella

Drumul șerpuitor ce duce spre Cala Vadella trece prin dealuri acoperite cu pini și oferă priveliști spectaculoase. Golful liniștit se deschide brusc în fața ta, cu nisip fin și ape albastre. Este o plajă populară și pentru familii, conform cntraveller.

Cala Gracio

La o scurtă plimbare de San Antonio, această plajă cu nisip auriu și ape calme este ideală pentru familii și snorkeling printre stânci. Există un chioșc clasic pentru gustări și băuturi. Umbra copacilor de la marginea plajei oferă refugiu față de soare.

Cala Carbó

Pe coasta de sud-vest, această plajă retrasă are apă limpede și pietricele mici în nuanțe de bej, crem și scorțișoară. Atmosfera relaxată atrage localnici. Poți citi pe șezlong, sub umbrele din paie, și apoi să te bucuri de paella și vin rece. Totul se întâmplă în ritmul cel mai lent.

Cele mai bune cartiere pentru cazare în Ibiza

Getty

Ibiza Town

Capitala insulei este plină de istorie și are multe locuri frumoase de vizitat. Orașul nu are multe hoteluri, iar cele existente sunt, de obicei, scumpe. Totuși, oferta de cazare variază de la buget la lux și vei găsi aici toate categoriile de vârstă – de la familii până la foști petrecăreți care încă iubesc insula. Aici este lista noastră cu hoteluri și apartamente în Ibiza Town.

Figueretas

Figueretas atrage pe toată lumea datorită apropierii de Ibiza Town. Este mai ieftin decât orașul vecin, iar hotelurile și apartamentele variază de la opțiuni accesibile până la boutique-uri elegante. Plaja curată și promenada largă oferă priveliști superbe către Formentera, iar restaurantele și barurile moderne de pe faleza recent renovată au transformat zona într-un loc ideal pentru toți vizitatorii.

Talamanca

În direcția opusă față de Figueretas și ușor accesibil pe jos pentru cei în formă, Talamanca este un cartier liniștit cu cea mai apropiată plajă de Ibiza Town. Datorită colibelor pescărești și a apelor puțin adânci, este un loc ideal pentru snorkeling. Există un traseu de coastă care urcă spre nord, spre satul Jesús, unde se află mai multe hoteluri și restaurante.

Playa d'en Bossa

Playa d'en Bossa este renumită pentru distracție. Această stațiune foarte populară este considerată capitala hedonismului din Ibiza. Toată acțiunea este concentrată de-a lungul unui singur drum, așa că nu vei fi niciodată departe de petrecere. Există și zone mai liniștite, așa că nu înseamnă neapărat că vei fi înconjurat de zgomot. Vei întâlni aici oameni de toate vârstele.

San Antonio Bay

Golful San Antonio are cea mai mare densitate de hoteluri de pe insulă – de la cele foarte ieftine și avantajoase, până la hoteluri recent renovate, destinate tinerilor cu un buget mai mare. Golful are câteva plaje mici și frumoase, precum și o selecție bună de restaurante. Este ideal pentru un sejur mai liniștit, dar cu acces ușor la distracție.

Viața de noapte din Ibiza – cele mai faimoase cluburi și petreceri de vară

Shutterstock

Cluburi pe plajă

Cluburi de plajă precum Blue Marlin Ibiza, Cotton Beach Club și Nassau Tanit Beach găzduiesc unele dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului, cu o agendă plină de DJ și petreceri pe toată durata verii.

O Beach Club

Situat pe coasta de vest a insulei, în San Antonio, acest club este un loc frecventat de celebrități. O Beach Club este o alegere populară pentru fotbaliști și vedete TV. Pe lângă numeroasele evenimente atractive, oaspeții se pot relaxa pe unul dintre paturile de zi dispuse în jurul unei piscine de 600 m².

Nikki Beach

Pentru o zi în care vrei să te îmbraci elegant, cu ținute strălucitoare și tocuri înalte, Nikki Beach este locul ideal. Acest club exclusivist și restaurant se află în apropiere de Santa Eulalia și este un simbol al rafinamentului. Poți chiar să ajungi cu iahtul pentru a-ți începe seara în stil.

Petreceri la piscină

Printre lucrurile pe care Ibiza le face excelent se numără și organizarea petrecerilor la piscină. Nu e nimic mai plăcut decât să te bucuri de soare, muzică bună și o piscină în care să-ți răcorești picioarele.

Ibiza Rocks

La Ibiza Rocks, situat în centrul orașului San Antonio, piscina principală găzduiește un program intens de evenimente, cu artiști de top precum Craig David.

Petreceri pe barcă

Insula oferă și o gamă variată de petreceri pe barcă. Cu muzică energică și participanți plini de entuziasm, este o ocazie ideală de a dansa fără griji. Unele bărci includ și sporturi nautice, alături de mâncare și băuturi tentante.

Nopți târzii

Ibiza este renumită pentru supercluburile sale. Cu unele dintre cele mai mari cluburi premiate din lume, nu lipsesc opțiunile pentru o noapte plină de distracție.

[UNVRS]

Cel mai mare club din lume era Privilege, însă după închiderea sa în 2020, echipa din spatele Ushuaïa Ibiza și Hi Ibiza a construit [UNVRS], o nouă etapă în scena cluburilor din Ibiza. Vara 2025 marchează deschiderea oficială a [UNVRS], un club care combină servicii de lux, atenție la detalii și o atmosferă de arenă, conform seeibiza.

Pacha

Unul dintre cele mai vechi și emblematice supercluburi din Ibiza, Pacha este un punct de atracție constant. Evenimentele au loc pe tot parcursul anului, iar DJ faimoși pun muzică în mod regulat aici.

Amnesia

Amnesia este un paradis pentru iubitorii de muzică electronică, datorită producției sale spectaculoase, spectacolelor live și DJ-ilor de top. Clubul continuă să se reinventeze în fiecare an, oferind o selecție muzicală variată, potrivită pentru toate gusturile.

Activități și atracții turistice în Ibiza

Shutterstock

Explorează Dalt Vila, centrul istoric al orașului Ibiza, inclus în Patrimoniul UNESCO

Plin de străduțe pietruite, monumente istorice și balcoane cu rufe atârnate, nucleul fortificat al orașului Ibiza a fost inițial așezare feniciană și a fost declarat sit UNESCO în 1999. Plimbă-te pe zidurile de apărare din secolul al XVI-lea, ideal într-o zi liniștită din timpul săptămânii, până la catedrala în stil gotic catalan din secolul al XIV-lea și castelul vechi de o mie de ani. Vizitează centrul de interpretare Madina Yabisa pentru o incursiune în perioada maură și nu rata zona agricolă Ses Feixes, irigată ingenios din acea epocă. Muzeul de Artă Contemporană găzduit într-o clădire din secolul al XVIII-lea organizează expoziții temporare excelente, iar necropola Puig des Molins dezvăluie rădăcinile feniciene ale insulei.

Traversează spre Formentera

Insula sărată și relaxată aflată la sud de Ibiza este un paradis natural aproape neatins. Valurile albastre spală plaje cu nisip alb, farurile se înalță pe faleze aurii, iar dezvoltarea a fost mereu controlată strict. Cel mai bun mod de a te bucura de frumusețea sa este să petreci câteva zile aici, explorând pe jos sau cu bicicleta: Platja de Migjorn, Cala Saona, Sant Francesc Xavier, fostele saline, peninsula Trucador din Parc Natural de Ses Salines. Feriboturile fac aproximativ 30 de minute între Ibiza Town și Formentera.

Explorează coasta nordică mai puțin cunoscută

Zona nordică este una dintre cele mai frumoase și mai puțin dezvoltate părți ale insulei. Dealurile acoperite cu pini fac loc satelor albe și golfurilor izolate accesibile doar pe jos. Sant Joan de Labritja este punctul central, de unde poți vizita farul Portinatx, peștera Can Marçà (potrivită pentru copii), și locuri liniștite pentru baie precum Port de Ses Caletes, Es Portitxol, Cala d’Aubarca, Cala d’en Serra. Satul viticol Sant Mateu d’Aubarca și Santa Agnès de Corona sunt locuri izolate și autentice, conform lonleyplanet.

Ia la pas traseele de drumeție

Fie că e vorba de faruri izolate, turnuri de veghe vechi sau golfuri sălbatice, coasta Ibizei oferă trasee pitorești de drumeție. Potecile bine marcate trec pe lângă case tradiționale și peisaje aproape nedezvoltate.

Degustă vinurile locale

Deși pare un loc neprietenos pentru viticultură, nord-vestul Ibizei găzduiește câteva crame excelente. Vedetele sunt vinurile roșii din soiul monastrell și cele albe sau roze din malvasía ibicenca. Cramele Can Rich (lângă Sant Antoni) și Ibizkus (în Santa Eulària) oferă tururi, degustări și asocieri culinare.

Ia masa la malul mării

Pe o zi însorită, nimic nu se compară cu o masă lungă cu pește proaspăt la un xiringuito (bar de plajă). Printre felurile tradiționale se numără bullit de peix (tocană de pește) și arròs a banda (orez cu fructe de mare). Multe locuri necesită rezervare din timp, iar unele acceptă doar numerar.

Sfaturi practice pentru vacanța în Ibiza

Autobuzele sunt un mijloc de transport foarte popular și accesibil în Ibiza. Asigură-te că ai bani cash la tine înainte de a urca în autobuz, deoarece aceasta este singura metodă de plată acceptată. Tarifele obișnuite variază între 2 și 3,50 euro, în funcție de destinație. Dacă ai un buget redus, transportul public este cea mai bună alegere.

Pentru o opțiune mai ecologică și mai aventuroasă, poți închiria o bicicletă sau un scuter. Cu piste dedicate și trasee pitorești, mersul cu bicicleta sau cu scuterul de-a lungul coastei sau prin sate fermecătoare îți oferă o perspectivă diferită asupra insulei. Este o opțiune excelentă pentru cuplurile aflate într-o vacanță romantică și care caută un strop de aventură.

Shutterstock

►Hidratează-te: Ibiza poate fi foarte caldă, mai ales vara. Bea suficientă apă pentru a rămâne hidratat.

►Respectă natura insulei: Păstrează regulile insulei respectând mediul natural și adoptând practici de călătorie sustenabilă.

►Împachetează ușor: Stilul în Ibiza este relaxat și lejer, așa că adu haine subțiri, costume de baie și încălțăminte comodă pentru plimbări.

►Rezervă din timp: Dacă vrei să vizitezi cele mai populare locuri sau să închiriezi servicii de lux precum vile private, iahturi sau transferuri cu șofer, e bine să faci rezervări în avans pentru a-ți asigura locul.

►Protecția solară: Nu uita protecția solară și o pălărie sau șapca pentru a te proteja de soare și a evita insolațiile.

Profimedia

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













