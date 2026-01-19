Crimă în Constanţa: o femeie a fost ucisă de fiul său. Grozăvia găsită de polițiști în locuință

O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuinţă din municipiul Constanţa, după ce a fost înjunghiată chiar de fiul său, în vârstă de 20 de ani.

Tânărul este cel care a anunţat comiterea faptei, iar în prezent se află în custodia poliţiştilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, poliţiştii au fost sesizaţi luni, în jurul orei 13.00, de către un bărbat care a declarat că şi-a înjunghiat mama în cursul nopţii precedente.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa, care au găsit În interiorul imobilului o femeie de 49 de ani, ce prezenta o plagă înjunghiată.

Echipajul medical sosit la adresă a constatat decesul victimei. Tânărul de 20 de ani a fost preluat de poliţişti şi se află în custodia acestora, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta.

