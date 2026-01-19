Crimă în Constanţa: o femeie a fost ucisă de fiul său. Grozăvia găsită de polițiști în locuință

Stiri actuale
19-01-2026 | 15:55
politia

O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuinţă din municipiul Constanţa, după ce a fost înjunghiată chiar de fiul său, în vârstă de 20 de ani.

autor
Mihai Niculescu

Tânărul este cel care a anunţat comiterea faptei, iar în prezent se află în custodia poliţiştilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, poliţiştii au fost sesizaţi luni, în jurul orei 13.00, de către un bărbat care a declarat că şi-a înjunghiat mama în cursul nopţii precedente.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa, care au găsit În interiorul imobilului o femeie de 49 de ani, ce prezenta o plagă înjunghiată.

Echipajul medical sosit la adresă a constatat decesul victimei. Tânărul de 20 de ani a fost preluat de poliţişti şi se află în custodia acestora, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta.

Citește și
Poliție
Un militar prins drogat la volan a fost condamnat cu suspendare. A fumat o ţigară de canabis ”la grătar” şi i s-a făcut rău

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, crima, mama, femeie injunghiata,

Dată publicare: 19-01-2026 15:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după o operație suferită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit
Stiri actuale
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după o operație suferită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit

Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.

Un militar prins drogat la volan a fost condamnat cu suspendare. A fumat o ţigară de canabis ”la grătar” şi i s-a făcut rău
Stiri actuale
Un militar prins drogat la volan a fost condamnat cu suspendare. A fumat o ţigară de canabis ”la grătar” şi i s-a făcut rău

Un militar cu gradul de caporal de la o unitate din Constanţa a fost condamnat vineri de Tribunalul Militar Bucureşti la o pedeapsă cu suspendare, după ce a fost prins la volan conducând sub influenţa drogurilor.

Percheziții în județele Constanța și Buzău într-un dosar de credite obținute de falși pensionari militari. Prejudiciu uriaș
Stiri Justitie
Percheziții în județele Constanța și Buzău într-un dosar de credite obținute de falși pensionari militari. Prejudiciu uriaș

Șase percheziții domiciliare au loc, joi, în județele Constanța și Buzău, într-un dosar penal privind obținerea de credite bancare pe baza unor documente falsificate.

Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană. Ajung direct în alimentația noastră
Stiri actuale
Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană. Ajung direct în alimentația noastră

Vin vești îngrijorătoare de pe litoral. Cercetătorii de la Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța au descoperit microplastic în trei specii analizate în laborator. Este vorba de șprot, rapane și midii.

O femeie de 42 de ani, cu cancer, a murit la scurt timp după externare, în Constanța. Familia acuză medicii de neglijență
Stiri actuale
O femeie de 42 de ani, cu cancer, a murit la scurt timp după externare, în Constanța. Familia acuză medicii de neglijență

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţ Constanța a anunțat miercuri verificări după ce o pacientă de 42 de ani, bolnavă de cancer, a murit după externare, familia acuzând neglijență medicală.

Recomandări
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”
Stiri Politice
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Ianuarie 2026

48:13

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28