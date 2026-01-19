Cristiano Ronaldo câștigă definitiv procesul cu Juventus și păstrează cele 9,7 milioane de euro din salariile amânate

Cristiano Ronaldo a mai obținut o victorie în fața lui Juventus, de această dată departe de terenul de joc.

Atacantul portughez a câștigat definitiv disputa juridică pe care o purta cu clubul italian și nu va fi obligat să returneze suma de 9,7 milioane de euro primită ca salariu amânat, aferent perioadei pandemiei de COVID-19.

Decizia confirmă o hotărâre pronunțată cu câteva luni în urmă și reprezintă un eșec major pentru clubul italian, care a încercat să invalideze plata efectuată către jucător după plecarea acestuia de la club.

Originea disputei salariale

În timpul crizei provocate de COVID-19, Juventus și jucătorii săi au convenit să înghețe o parte din salarii, din cauza situației financiare fragile a clubului. În cazul lui Cristiano Ronaldo, acea sumă nu a fost plătită, cu promisiunea că va fi achitată după depășirea perioadei critice.

Totuși, după transferul său la Manchester United, clubul italian nu a respectat înțelegerea, ceea ce l-a determinat pe starul portughez să deschidă o acțiune în instanță pentru recuperarea salariilor restante.

Instanțele îi dau din nou dreptate lui Cristiano

În urmă cu patru luni, instanțele se pronunțaseră deja în favoarea lui CR7, obligând Juventus să plătească o sumă apropiată de 10 milioane de euro. Clubul a ales să conteste decizia în fața unui tribunal al muncii din Torino, solicitând chiar returnarea banilor. Răspunsul a fost din nou ferm: instanța a respins apelul și a confirmat că Cristiano Ronaldo nu trebuie să restituie suma. În plus, Juventus a fost obligată să achite și 80.000 de euro cheltuieli de judecată.

Va urma un nou apel?

Pentru moment, cazul pare închis în favoarea jucătorului, deși Juventus ar mai putea explora o ultimă cale juridică. Până atunci, Cristiano Ronaldo iese din nou învingător din confruntarea cu fostul său club, confirmând că relația cu gigantul italian continuă să genereze episoade tensionate chiar și la ani distanță de despărțire.

