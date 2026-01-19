Cristiano Ronaldo câștigă definitiv procesul cu Juventus și păstrează cele 9,7 milioane de euro din salariile amânate

Stiri Sport
19-01-2026 | 16:24
cristiano ronaldo
AFP

Cristiano Ronaldo a mai obținut o victorie în fața lui Juventus, de această dată departe de terenul de joc.

autor
Ioana Andreescu

Atacantul portughez a câștigat definitiv disputa juridică pe care o purta cu clubul italian și nu va fi obligat să returneze suma de 9,7 milioane de euro primită ca salariu amânat, aferent perioadei pandemiei de COVID-19.

Decizia confirmă o hotărâre pronunțată cu câteva luni în urmă și reprezintă un eșec major pentru clubul italian, care a încercat să invalideze plata efectuată către jucător după plecarea acestuia de la club.

Originea disputei salariale

În timpul crizei provocate de COVID-19, Juventus și jucătorii săi au convenit să înghețe o parte din salarii, din cauza situației financiare fragile a clubului. În cazul lui Cristiano Ronaldo, acea sumă nu a fost plătită, cu promisiunea că va fi achitată după depășirea perioadei critice.

Totuși, după transferul său la Manchester United, clubul italian nu a respectat înțelegerea, ceea ce l-a determinat pe starul portughez să deschidă o acțiune în instanță pentru recuperarea salariilor restante.

Citește și
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo a înscris primul său gol din 2026. Este al 25-lea an consecutiv în care marchează. VIDEO

Instanțele îi dau din nou dreptate lui Cristiano

În urmă cu patru luni, instanțele se pronunțaseră deja în favoarea lui CR7, obligând Juventus să plătească o sumă apropiată de 10 milioane de euro. Clubul a ales să conteste decizia în fața unui tribunal al muncii din Torino, solicitând chiar returnarea banilor. Răspunsul a fost din nou ferm: instanța a respins apelul și a confirmat că Cristiano Ronaldo nu trebuie să restituie suma. În plus, Juventus a fost obligată să achite și 80.000 de euro cheltuieli de judecată.

Va urma un nou apel?

Pentru moment, cazul pare închis în favoarea jucătorului, deși Juventus ar mai putea explora o ultimă cale juridică. Până atunci, Cristiano Ronaldo iese din nou învingător din confruntarea cu fostul său club, confirmând că relația cu gigantul italian continuă să genereze episoade tensionate chiar și la ani distanță de despărțire.

Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține reforma lui Bolojan

Sursa: Bein Sports

Etichete: cristiano ronaldo, instanta, juventus,

Dată publicare: 19-01-2026 15:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Cum a marcat Cristiano Ronaldo golul cu numărul 959 din carieră. Lusitanul, de neoprit la vârsta de 40 de ani | VIDEO
Stiri Sport
Cum a marcat Cristiano Ronaldo golul cu numărul 959 din carieră. Lusitanul, de neoprit la vârsta de 40 de ani | VIDEO

Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 959 din cariera sa, însă nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale, Al-Nassr, pe terenul lui Al-Hilal, scor 1-3, luni, în derby-ul etapei a 15--a din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo a înscris primul său gol din 2026. Este al 25-lea an consecutiv în care marchează. VIDEO
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo a înscris primul său gol din 2026. Este al 25-lea an consecutiv în care marchează. VIDEO

Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din anul 2026, joi, împotriva echipei Al Qadsiah. A marcat astfel în fiecare dintre ultimii 25 de ani.

Jose Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar
Stiri Sport
Jose Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar". Cum l-a criticat antrenorul portughez

Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar.

Recomandări
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”
Stiri Politice
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Ianuarie 2026

48:13

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28