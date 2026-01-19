Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Stiri Politice
19-01-2026 | 16:18
Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Constantin Toma

Membrii coaliției au convenit că Guvernul își va angaja răspunderea pe un pachet de măsuri privind reforma administrației. Sursele Știrilor ProTV indică faptul că această reformă ar urma să vină la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD.

În ceea ce privește modul de implementare, reprezentanții partidelor de la guvernare ar fi convenit că va fi vorba despre proiecte de lege separate, ca la angajările de răspundere trecute. În acest fel se încearcă evitarea unor eventuale probleme de aplicabilitate pe care le-ar cauza contestatarea la CCR.

În ceea ce privește bugetul pe 2026, sursele Știrilor ProTV spun că coaliția a decis să se creeze un comitet din care să facă parte Ministerul Finanțelor, reprezentanți ai fiecărui partid,maximum patru, dar și reprezentanți ai primărilor de municipii/orașe și comune

În prima ședință din 2025, liderii partidelor au vorbit și despre scandalul Mercosur. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ar fi cerut ca Oana Țoiu să vină să explice la următoarea ședință cum s-a ajuns ca România să dea un astfel de vot în COREPER.

În plus, în ceea ce privește potofoliul Afacerilor Externe, Oana Țoiu ar urma să fie chemată să explice de ar vrea să facă angajări la MAE, susțin surse politice. Acest lucru s-ar întâmpla în condițiile în care Ilie Bolojan a solicitat tuturor instituțiilor să blocheze angajările.

Tensiuni între partide înainte de prima ședință din an

PSD amenința înainte de ședință că nu acceptă angajarea răspunderii pe reforma din administrație dacă partenerii de guvernare nu vor susține măsurile de relansare economică propuse de ei. Și lista divergențelor continuă.

Este pentru prima dată în acest an când liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc la Guvern. Pe masă sunt mai multe nemulțumiri ale social-democraților.

PSD a dat de înțeles inițial că nu mai acceptă alte angajări ale răspunderii în Parlament și că vrea ca reforma din administrație să fie trecută prin procedură normală. Doar că premierul Ilie Bolojan își dorește ca aceasta să intre în vigoare cât mai rapid, iar asta ar însemna să avem o sesiune extraordinară în Parlament chiar săptămâna asta.

Tot cei din PSD cer ca în bugetul de stat pe 2026, discutat recent de premier cu miniștrii, să se regăsească și măsurile de relansare economică propuse de partid. Fără aceste măsuri incluse în buget, PSD amenință că nu va aproba reformele din administrație.

PSD spune că România a aprobat Mercosur fără acordul său

Și scandalul dintre PSD și USR s-a aflat pe agenda întâlnirii. Asta după ce România a votat acordul Mercosur, pe care ministrul social-democrat Florin Barbu a refuzat să-l semneze. Social-democrații o acuză pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, că l-a mandatat pe ambasadorul român la Uniunea Europeană să susțină acordul, chiar în lipsa semnăturii.

Vom vedea dacă se va ajunge și cu discuția la viitorii șefi ai serviciilor. PSD presează pentru șefia SRI, unde l-ar avea pregătit pe Claudiu Manda, în vreme ce la conducerea SIE un nume vehiculat este cel al lui Marius Lazurca, consilier prezidențial în acest moment.

În ecuație ar putea interveni și Mircea Abrudean, de la PNL, președintele Senatului. Ultimul cuvânt îl va avea oricum președintele Nicușor Dan, prin decret prezidențial.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui război hibrid”

Dată publicare: 19-01-2026 13:45

