O insulă „bântuită", evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO

18-01-2026 | 17:15
Un arhipelag scoțian abandonat, situat la 160 de km de continent, găzduiește cele mai impresionante stânci din Marea Britanie și a fost inclus printre cele mai „bântuite” zone din Regat.

autor
Aura Trif

Insula părăsită St Kilda oferă panorame spectaculoase de pe cele mai înalte stânci, iar vizitatorii pot chiar să petreacă noaptea acolo, campând, scrie Daily Express.

Arhipelagul St Kilda a fost locuit timp de 2.000 de ani, până în 1930, când ultimii 36 de locuitori au fost evacuați și relocați pe continent. Deși modul de viață unic a dispărut, urmele istoriei rămân răspândite pe cele patru insule, în special pe Hirta, cea mai mare dintre ele.

Ce pot face turiștii pe insula abandonată

St Kilda, recent inclusă printre cele mai bântuite zone de coastă din Marea Britanie, a primit statut de patrimoniu mondial UNESCO pentru fauna sa remarcabilă, stâncile spectaculoase și ecosistemul său izolat, care susține aproximativ un milion de păsări marine.

În prezent, National Trust of Scotland gestionează aceste insule din Atlantic, iar vizitele pentru turiști sunt disponibile în aprilie și septembrie, deși vremea nefavorabilă duce frecvent la anularea lor.

Ruth Aisling, o creatoare de conținut, a călătorit pe St Kilda. Expediția ei a implicat o traversare cu barca de trei ore de la Insula Skye, excursiile de o zi costând 280 de lire pe persoană. Pentru a campa peste noapte în acest colț izolat al Marii Britanii, turiștii trebuie să acopere și drumul de întoarcere, ceea ce a costat-o în total 500 de lire. Primul lucru care i-a atras atenția a fost satul părăsit în depărtare și cât de frumoase erau priveliștile cu construcțiile de piatră și golful înconjurător.

Ea a povestit: „Am fost pe insulă de o oră, o oră și jumătate deja, și prima impresie este că insula chiar pare locuită. Credeam că fiind o insulă abandonată nu va fi mare lucru de văzut, însă există destul de multă activitate. Cred că sunt în jur de 30-40 de persoane pe insulă în această seară. Poate că nu trăiesc aici tot anul, dar stau temporar, deci e puțin diferit de ce mă așteptam.”

Pe parcursul drumețiilor, a fost captivată de peisajul „incredibil”, deși a avertizat vizitatorii: „Dacă cineva se teme de înălțime, nu recomand să urce aici. Chiar și eu, care nu mă tem prea tare, simt cum îmi tremură picioarele. Stau destul de departe de margine, probabil la șapte-opt metri, deși pare că sunt aproape de stâncă.”

St Kilda adăpostește unele dintre cele mai spectaculoase stânci din Marea Britanie, care se ridică la 427 de metri.

Insula Hirta cuprinde o biserică, locuințe de piatră abandonate, depozite și surse naturale de apă dulce, precum și un muzeu contemporan. Sunt disponibile toalete și dușuri, dar nu există restaurante sau alte facilități comerciale. Pe vremuri, locuitorii depindeau de pescuit, carne și ouă de păsări marine pentru hrană. St Kilda continuă să găzduiască cea mai mare colonie de puffini din Regatul Unit, adăpostind jumătate din populația națională.

De ce a fost evacuată insula

Totuși, mai mulți factori au dus la părăsirea insulei, inclusiv contactul cu continentul în secolul XIX, care a adus boli fatale.

În perioada sa de apogeu, aproximativ 200 de locuitori trăiau aici, dar treptat oamenii au căutat oportunități mai bune pe continent, ceea ce a dus la lipsa forței de muncă necesare și, în anii 1920, înainte de evacuarea finală, eșecurile agricole au provocat decese prin foame.

În ciuda acestei istorii tragice, insula continuă să atragă vizitatori din întreaga lume. Pe TripAdvisor, turiștii au descris St Kilda ca fiind „uluitor de frumoasă” și au apreciat „ospitalitatea și explicațiile informative ale paznicului insulei”.

Sursa: Daily Express

insula, turisti, Scotia, fauna, unesco, stanci

Dată publicare: 18-01-2026 17:15

