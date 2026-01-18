VIDEO cu ”apocalipsa zăpezii”. Locuitorii unui oraș din Rusia ies din case pe ferestre, din cauza ninsorilor foarte puternice

Stiri externe
18-01-2026 | 16:30
Locuitorii din Kamceatka, Rusia, au publicat pe rețelele sociale înregistrări video dramatice în care se vede cum încearcă să facă față unor furtuni de zăpadă extrem de puternice.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, doi bărbați au fost uciși de zăpada căzută de pe acoperișuri, iar în orașul Petropavlovsk-Kamceatski a fost declarată ”situație de avalanșă”.

Localnicii au numit deja evenimentele din peninsulă „apocalipsa zăpezii”, iar majoritatea parterelor clădirilor de apartamente și ale proprietăților private au fost complet acoperite de zăpadă.

Intrările au fost blocate de zăpadă, iar oamenii au fost nevoiți să iasă din clădiri prin ferestre.

Înălțimea zăpezilor a ajuns la trei metri sau chiar mai mult în unele cazuri.

Mașinile nu mai puteau fi văzute, după ce au dispărut complet sub zăpadă.

Transportul public a fost parțial suspendat în capitala regională, Petropavlovsk-Kamceatski.

Autobuzele au fost înlocuite cu vehicule speciale, care transportă oamenii pe principalele rute ale orașului.

Unele informații arată că există întreruperi în aprovizionarea cu alimente în magazinele alimentare din zonele rezidențiale.

Un ciclon puternic a lovit Kamceatka la începutul acestei săptămâni, aducând vânturi puternice și ninsori record, una după alta.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Sursa: Associated Press

Dată publicare: 18-01-2026 16:15

